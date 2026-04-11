Un aparatoso incendio calcinó un vehículo en Armunia durante la madrugada

Los Bomberos de León intervinieron de urgencia durante la pasada madrugada tras declararse un incendio en un vehículo estacionado en la pedanía de Armunia. El suceso, que generó una gran columna de humo y alarma entre los vecinos, se saldó sin heridos, aunque los daños materiales en el turismo afectado son totales.

Al lugar de los hechos se desplazó un camión autobomba con su correspondiente dotación de efectivos. A su llegada, el fuego se encontraba ya en fase de combustión generalizada, afectando por completo al habitáculo y al motor del coche.

Las labores de extinción fueron intensas debido a la proximidad de otros vehículos estacionados y la cercanía de fachadas de viviendas. Gracias al despliegue de los profesionales, el incendio se dio por sofocado y controlado en un corto periodo de tiempo. Posteriormente procedieron a refrigerar los restos para evitar cualquier posible reactivación.

Por el momento, se desconocen las causas exactas que originaron las llamas. Efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional también se personaron en el lugar para asegurar la zona y facilitar las tareas de extinción. Se ha iniciado una investigación para determinar si el origen del fuego fue un fallo mecánico o si, por el contrario, pudo ser un acto intencionado.

El vehículo, que ha quedado completamente calcinado e inservible, será retirado por los servicios municipales de grúa a lo largo de la mañana una vez finalizadas las diligencias pertinentes.