Cuatro heridos en un bar de León después de que un desconocido rociara gas

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Cuatro hombres, de entre 55 y 60 años, que se encontraban en un bar de la calle Fernando I resultaron heridos después de que un desconocido entrase en el establecimiento y rociase gas en el interior.

Una llamada al 112 alertó de lo sucedido a las 15.00 horas, según han confirmado desde el servicio de emergencias, y los hombres relataban que les picaban mucho los ojos y la gartanta.

Desde el 112 se movilizó a dos ambulancias y a personal sanitario del centro de Salud de La Palomero, que acudieron al lugar junto con agentes de la Policía Local de León y de la Policía Nacional.

Los cuatro hombres relataron que no conocían al hombre que rocío el gas en el establecimiento se quejaron de que el gas les había afectado principalmente a la garganta y a los ojos que les picaba como consecuencia de que se rociase el producto y se expandiera por el interior del bar.