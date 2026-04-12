Villaquilambre presume de raíces: pendones y sabor leonés en una Feria de Productos multitudinaria

III Feria de Productos y Tradiciones Leonesas en Villaquilambre.Virginia Moran

Villaquilambre vive hoy una de sus jornadas más especiales del año. El colegio Los Adiles, en Villaobispo, acoge la tercera edición de la Feria de Productos y Tradiciones Leonesas, una cita que, en palabras de su alcalde, Vicente Álvarez, busca consolidarse como un "referente provincial" y un punto de encuentro intergeneracional para que los más pequeños "sepan quiénes somos y de dónde venimos".

Desde la apertura de puertas a las 10.00 horas de esta mañana, el goteo de visitantes ha sido constante. La inauguración oficial, marcada por el solemne pasillo de pendones y los acordes de la agrupación musical de la Cofradía de Nuestra Señora de Angustias y Soledad, ha dado paso a una mañana cargada de identidad leonesa.

Tradición para todas las edades

El recinto ferial alberga este año a 32 productores y artesanos que muestran la excelencia de la despensa y el trabajo manual de la provincia. Según destacan desde la organización, el interés de los expositores por participar en esta feria es máximo debido al alto volumen de ventas y la visibilidad que otorga al sector.

Mientras los adultos recorren los stands, los más jóvenes han podido disfrutar de los juegos tradicionales y del tablero gigante de la Oca, lo que mantiene vivas las formas de ocio que forman parte del patrimonio inmaterial de León. La música de los grupos Zarzagán y Xeiti ha servido de banda sonora antes de uno de los platos fuertes de la mañana: el siempre espectacular corro de Lucha Leonesa.

Un cocido para la hermandad

Al mediodía, el aroma a gastronomía tradicional ha tomado el protagonismo. La organización ha preparado un cocido popular con capacidad para 700 personas, concebido como un gran "habituallamiento" para fomentar la convivencia entre vecinos y visitantes. El programa para esta tarde continúa con la actuación del grupo La Era, una degustación de cecina, producto estrella de la tierra, el baile con Los Chicos de Oro y el sorteo de tres cestas con lotes de productos de la feria entre quienes hayan realizado compras en los stands durante el día.

La concejala de Identidad Leonesa, Paz Mozo, ha recordado que la feria permanecerá abierta hasta las 20.30 horas, invitando a todos los leoneses a acercarse a disfrutar de un domingo en familia que combina, a partes iguales, el orgullo por lo propio y la dinamización económica del municipio.