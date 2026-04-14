Le preguntamos a la IA qué tiempo hará en León en verano y se confirman nuestras peores sospechas

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

¿Será otro verano sofocante? Esa es la pregunta que muchos leoneses se hacen mientras llega el buen tiempo, tras un invierno terriblemente lluvioso y una primavera inestable, y los termómetros empiezan a superar los 25 grados. Para salir de dudas, decidimos preguntar directamente a la inteligencia artificial qué podemos esperar del verano de 2026 en la provincia de León. La respuesta no trae buenas noticias para los que odian el calor extremo.

¿Qué pronóstico haces para León este verano? Esta es la primera pregunta que le hago a la inteligencia artificial, preocupado por las últimas olas de calor, que han puesto a prueba la resistencia de más de un leonés.

Esto es lo que me respondió:

“Los datos y modelos climáticos apuntan a un verano más cálido y seco de lo habitual. Según las previsiones basadas en informes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y tendencias globales, León se enfrenta a uno de los veranos más calurosos de la última década”.

Un verano muy difícil de afrontar

La IA explica que la combinación de temperaturas elevadas, déficit de lluvia y una mayor persistencia de los días soleados dibuja un escenario complicado para el campo leonés y para la vida cotidiana en las ciudades y pueblos.

“Junio llegará con valores por encima de lo normal, con máximas de 30 a 33 grados en las zonas de la vega y apenas algunas tormentas dispersas en la montaña. Julio y agosto serán los meses más duros”, especifica. “Se prevé que las olas de calor se intensifiquen, con periodos de al menos cinco días consecutivos alcanzando hasta 38 o 40 grados en algunas comarcas del sur y del Bierzo”.

Pero el calor no será el único protagonista. También se espera una reducción importante de las precipitaciones, y eso pone en alerta al sector agrícola. “La sequía acumulada del invierno y la primavera puede afectar especialmente al rendimiento del cereal y a la disponibilidad de agua en embalses y regadíos”, advierte la IA. “El nivel del embalse de Barrios de Luna podría situarse por debajo del 60% en pleno julio si no hay lluvias significativas”.

Cuando llegará el alivio que esperamos

¿Y habrá algún alivio hacia septiembre? Le preguntamos buscando algo de esperanza ante un panorama tan desolador… y caluroso.

“Sí, aunque leve. Las temperaturas empezarán a descender a finales de agosto y se espera un septiembre más variable, con algo de lluvia y noches frescas. Pero no será suficiente para compensar los efectos del verano”.

El diagnóstico, aunque digital, coincide con la sensación de muchos meteorólogos humanos: León está viviendo una transición hacia veranos más extremos, con menos agua y más calor. La IA pone cifras, pero los habitantes ya lo notan en sus rutinas.

Sin duda, el futuro del verano leonés y el del resto del mundo dependerá de cómo actuemos frente al cambio climático. Los datos nos sirven como una advertencia de que, sin duda, no vamos por el buen camino.

Mientras tanto, esperamos mirando al cielo y rogando porque la IA se equivoque y el verano no sea tan duro como se espera.