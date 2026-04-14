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La Asociación Leonesa de Astronomía convertirá el Polígono X en un observatorio del cielo los días 18 y 25 de abril con dos jornadas divulgativas en el Parque Virgen del Camino.

Estas iniciativas están organizadas por la Asociación Leonesa de Astronomía con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, cuya franja de totalidad atravesará la provincia leonesa y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de León.

La actividad del día 18 de abril, que tendrá lugar entre las 11.30 y las 14.00 horas, consiste en una observación solar cuyo objetivo es dar a conocer los aspectos básicos del sol y comprender la mecánica de los eclipses, así como dar a conocer la forma de disfrutar de esta gran estrella con total seguridad para los ojos.

Los participantes podrán ver el sol de forma directa, con gafas de eclipse, por proyección y en la caja oscura, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La Asociación Leonesa de Astronomía también ha programado una actividad en el mismo enclave el día 25 de abril, en este caso entre las 20.30 y las 23.00 horas. Bajo el nombre de 'Un paseo por el cielo', se ofrecerán actividades de observación nocturna de constelaciones, luna y planetas, según la visibilidad del día. El objetivo es acercar el universo al público, para disfrutarlo tanto a simple vista como mediante prismáticos y telescopios.