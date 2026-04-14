Los institutos Vadinia y Lancia de León se unen para ahondar en las raíces

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Los institutos Vadinia de Cistierna y el Lancia de León han celebrado una jornada de convivencia en

Cistierna con el objetivo de compartir y poner en valor el significado histórico de los

nombres que identifican a ambos centros, vinculados a las raíces prerromanas significadas en los

pueblos lancienses y vadinienses.

Esta iniciativa conjunta nace del interés por reforzar la identidad común a través del

conocimiento del pasado y la puesta en valor del patrimonio cultural y natural del territorio. La

jornada ha permitido a los estudiantes convivir, aprender y reflexionar sobre el legado histórico que

comparten, reforzando así el vínculo entre pasado, territorio e identidad.

Durante la mañana, el alumnado ha participado en tres actividades simultáneas de una hora

de duración cada una. Por un lado, se ha llevado a cabo la visita al Museo Bíblico y Oriental,

acompañados por el historiador local y profesor del Instituto Bíblico y Oriental, Siro Sanz García,

y su director Jesús García Recio. Ha sido concebida como un viaje al origen de las civilizaciones,

donde los estudiantes han reflexionado sobre cuestiones fundamentales como el nacimiento de las

ciudades, la importancia de los ríos, la escritura, las leyes y el papel de las personas en la

construcción de la historia a través de Gudea, Alejandro Magno y Cleopatra VII. Esta actividad ha

buscado no solo transmitir conocimientos, sino también despertar en el alumnado una mirada

crítica sobre el presente a partir del pasado.

De forma paralela, otro grupo ha realizado la subida a la cueva de San Guillermo, en el entorno

de Peñacorada, donde el alumnado del Vadinia ha ejercido de cicerone, mostrando a sus

compañeros del IES Lancia el valor natural, histórico, religioso y simbólico de este enclave.

La tercera actividad ha consistido en una hacendera en las proximidades de la Fuentona, en la

que los Guardianes del patrimonio del IES Lancia, en lo que supone su sexta intervención en la

provincia, han guiado a sus homónimos del IES Vadinia en una labor de cuidado y conservación del

entorno. Esta acción ha sido posible gracias a la colaboración tanto material como humana de la asociación Promonumenta, cuya implicación resulta fundamental para el desarrollo de este tipo de

iniciativas.

Tras las actividades de la mañana, los participantes han compartido una comida de

convivencia que ha servido para reforzar los lazos entre ambos centros y fomentar el intercambio

de experiencias.

Por la tarde, la jornada ha continuado con una ruta a pie entre Crémenes y Argovejo, en la que

el alumnado ha podido descubrir antiguos caminos romanos y prerromanos, así como disfrutar de

los hayedos característicos de la zona. Esta actividad ha permitido conectar de forma directa con el

paisaje y comprender la importancia histórica de las vías de comunicación en el territorio.

La jornada ha resultado una experiencia enriquecedora en la que los estudiantes han disfrutado

del patrimonio cultural y natural del entorno de Cistierna, al tiempo que han fortalecido su identidad

colectiva y su compromiso con la conservación del legado recibido.

Con iniciativas como esta, ambos centros de enseñanza continúan apostando por un modelo

de aprendizaje que trasciende el aula, fomentando la convivencia, el conocimiento del entorno y la

implicación activa del alumnado en la protección del patrimonio.

Por último, el IES Vadinia y el IES Lancia quieren expresar su agradecimiento al Ayuntamiento

de Cistierna por todas las facilidades ofrecidas para el desarrollo de las actividades, al Museo

Bíblico y Oriental por compartir la sabiduría acumulada a lo largo de milenios, y a la asociación

Promonumenta por su constante implicación y por ejercer de guía en el cuidado y conservación del

patrimonio natural.