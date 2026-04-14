Un leonés se convierte en el magnate inmobiliario más rico del mundo

Publicado por Ana Cantero Madrid Creado: Actualizado:

21.200 millones de euros en 200 propiedades distribuidas por trece países: esa es la otra gran fortuna que acumula el multimillonario fundador de Zara Amancio Ortega y que lo ha convertido en el mayor magnate inmobiliario del mundo, según ha publicado este martes la revista Forbes.

El empresario leonés, de 90 años, ha ido construyendo poco a poco un imperio inmobiliario más allá de la moda, gracias a las ganancias del internacionalmente conocido grupo Inditex, del que controla un 60% de las acciones en Bolsa. Solamente el año pasado, Ortega gastó más de 2.500 millones de euros en la compra de inmuebles en diez ciudades de ocho países. Desde Vancouver a Luxemburgo, las adquisiciones incluyeron edificios de oficinas, hoteles, propiedades industriales e, incluso, un complejo comercial de lujo y una torre de apartamentos. La mayor parte de ellas fueron en Norteamérica. Según la revista, Ortega suele realizar las transacciones al contado, sin deudas, y rara vez vende las propiedades de lujo que adquiere.

El empresario originario de Busdongo de Arbás lleva invirtiendo en bienes raíces desde el año 2001, el mismo año en el que sacó a Bolsa a Inditex. Bajo el paraguas de la multinacional ha ido comprando propiedades, según apunta Forbes, con un perfil de bajo riesgo que busca los mejores activos del mercado. Entre sus compras más costosas se encuentran el Royal Bank Plaza en Toronto (775 millones de euros), el edificio de Correos de Canadá en Vancouver (724 millones de euros) y el complejo de oficinas conocido como The Post en Londres (665 millones de euros). En Madrid, adquirió la conocida Torre Picasso en Madrid, con 43 pisos, por 457 millones de euros en 2011.

Ventajas fiscales

A través de Pontegadea, su principal vehículo inversor -que también montó en 2001-, el magnate ha ido reinvirtiendo los millonarios dividendos que ha obtenido de su imperio textil, buena parte de ellos en el mercado inmobiliario. Forbes asegura que el leonés ha ahorrado unos 800 millones de euros desde 2001 mediante la reinversión de sus dividendos en puertos, parques solares y eólicos, empresas de telecomunicaciones y numerosas propiedades.

Amancio Ortega, cuya fortuna asciende a cerca de 120.000 millones de euros, es la décima persona más rica del mundo, según el propio ranking de Forbes publicado en marzo. Una lista que encabezan Elon Musk, principal accionista de Tesla y Jeff Bezos, dueño de Amazon.