Medio centenar de médicos de León estrenan el título de Urgencias tras 20 años de lucha

Se ha hecho esperar veinte años, pero la justicia profesional ha llegado al fin para los «héroes» de la primera línea sanitaria. Casi medio centenar (47 en concreto) de facultativos del servicio de Urgencias del Hospital de León ya ostentan el título oficial de especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias. Este hito, sellado con la entrega de sus diplomas, pone fin a una anomalía histórica que impedía el reconocimiento de esta disciplina como una especialidad propia.

La acreditación ha llegado a través de la vía extraordinaria habilitada por el Ministerio de Sanidad, un proceso diseñado para validar la experiencia y el conocimiento de aquellos profesionales que llevaban años ejerciendo la medicina de urgencias sin un marco académico específico.

Para el colectivo en León, este diploma es mucho más que un papel: es el reconocimiento a una labor crítica que, hasta ahora, dependía de la voluntariedad y la formación interna de médicos procedentes de Familia o Medicina Interna. A partir de ahora, las Urgencias ya no son un «apéndice», sino una especialidad con entidad jurídica y formativa propia.

La creación de la especialidad es, en palabras de los propios profesionales, la mejor garantía para un servicio que atiende a miles de leoneses al año en situaciones críticas y que asegura que quien atiende en una emergencia posee la formación específica y reglada que el siglo XXI exige.

La paradoja del MIR

A pesar de la celebración y la satisfacción por el reconocimiento de estos 47 profesionales, la noticia llega con un sabor agridulce para la sanidad leonesa. El nuevo sistema permite que, por primera vez, los residentes (MIR) puedan elegir esta especialidad para formarse, pero el Hospital de León no recibirá a ningún médico en formación en esta primera hornada.

En el reparto de plazas para Castilla y León, la Consejería de Sanidad solo ha habilitado 5 plazas, que se han distribuido estratégicamente al Hospital Río Ortega (Valladolid), el Universitario de Burgos, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, el Hospital General de Segovia y el Hospital El Bierzo.

Mientras que Ponferrada sí contará con un residente para reforzar su servicio, el Complejo Asistencial Universitario de León deberá esperar a próximas convocatorias para comenzar a formar a sus propios especialistas, a pesar de contar ahora con una plantilla oficialmente acreditada para ello.

Este paso de gigante garantiza que el relevo generacional en las Urgencias de León se haga bajo estándares de calidad homogéneos en toda España. Los 47 médicos acreditados en esta «primera hornada» serán los encargados de mentorizar a los futuros especialistas cuando, finalmente, el Complejo Asistencial Universitario de León pueda recibir a estos residentes.

El reconocimiento facultativo coincide con una ambiciosa transformación física del servicio que busca dignificar tanto la espera como la atención. El servicio ha crecido en 400 metros cuadrados hasta los 3.100 gracias a un módulo adosado y acristalado que se construyó ganando espacio al exterior (antigua zona de ambulancias) tras invertir 600.000 euros y ahora avanza para crear 22 boxes individuales.

un paciente cada tres minutos y medio

El servicio de Urgencias del Hospital de León cerró 2025 con una cifra récord de 151.260 pacientes atendidos, lo que supone una media de 414 personas al día (un enfermo cada tres minutos y medio), y consolida al centro como uno de los de mayor actividad en CyL. El 45,6% de los casos que llegaron se enmarcaron, no obstante, en los niveles 4 y 5 (leves o demorables). Las patologías que más ven son del aparato circulatorio (insuficiencia cardíaca, infartos, hipertensión), digestivos (dolor abdominal y cólicos) y respiratorios, (epoc, neumonía, gripe y covid).

Los requisitos

Acceso directo (sin examen). Para que el Ministerio de Sanidad otorgara el título de especialista de Urgencias y Emergencias por esta vía extraordinaria, los requisitos de experiencia profesional han sido muy estrictos. No bastaba con haber trabajado en el servicio, sino que debían demostrar una continuidad mínima dependiendo de su situación previa y por supuesto ser licenciados en medicina. El Real Decreto 610/2024 establece que la acreditación se logra por haber trabajado 4 años a tiempo completo en los últimos 7 años. O el equivalente (4 años trabajados) en los últimos 10 años si fue a tiempo parcial. Y ambos se cuentan hacia atrás desde el 4 de julio de 2024. Cualquier tiempo trabajado después de esa fecha ya no cuenta para esta vía.

Acceso vía examen. Haber trabajado 2 años a tiempo completo en los últimos 4 años. O el equivalente en los últimos 10 años si se trabajó a tiempo parcial contados hasta el 4 de julio de 2024. La dificultad no ha estado solo en los años, sino en el papeleo. Los médicos tuvieron que presentar certificados oficiales de Sacyl con el desglose exacto del tiempo trabajado en Urgencias, diferenciándolo de otras guardias o servicios. La mayoría superaba con creces el mínimo al llevar 15, 20 ó más años.