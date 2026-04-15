El Ayuntamiento de León resta 620.000 euros a su factura eléctrica gracias a la energía eléctrica

El plan de eficiencia energética del Ayuntamiento de León resta ya a la factura municipal 620.000 euros al año. Aunque llegara a más, como expuso este miércoles el alcalde, José Antonio Diez, quien avanzó que la puesta en funcionamiento de la segunda fase permitirá que los 2,4 millones de euros anuales que cuesta el suministro eléctrico de los edificios municipales se vean aligeraos “entre un 70 y un 80%”.

La incidencia se alimenta de la estrategia en la que se han invertido “alrededor de 2,5 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea con 1,05 millones, para ejecutar diferentes proyectos de autoconsumo y generar la producción de energía limpia de casi 3,9 millones de kilovatios hora año”, señaló el alcalde de León. La suma, detalló Diez, sale de los 2.514 paneles solares ubicados en 13 instalaciones municipales, a los que se suma otros 4.714 existentes ya en otras dependencias,

Entre estos últimos, la mayoría se cuentan en la cubierta del Palacio de Exposiciones. La instalación fotovoltaica, que estuvo más de 6 años sin funcionar, se puso en funcionamiento en mayo de 2024, cuando comenzó a verter la producción a la red. Como recompensa, el consistorio ingresa “entre 30.000 y 50.000 euros al año”, como cifró el jefe de la sección energética, Jesús García Flórez, quien avanzó que la intención municipal es pasarlo al sistema de compensación de autoconsumo para eu alcance un rendimiento de “unos 110.000 euros”.

Esta instalación entra dentro de esa segunda fase que complementa el proyecto global “para hacer una ciudad más ecológica y saludable que permita al mismo tiempo alcanzar objetivos tan importantes como es reducir la factura eléctrica municipal, disminuir emisiones y avanzar hacia un modelo energético independiente y eficiente”, relató Diez.

El plan, desarrollado por las empresas Norsol Eléctrica y KStar, incluyen “sistemas de almacenamiento energético con baterías que permitirán llegar a más de 100 puntos de consumo”, situados en un radio de hasta 5 kilómetros con la nueva reforma legal, para avanzar progresivamente al 100%” de la factura, como aventuró Diez. El alcalde enumeró que los cálculos se sustentan en “unos 1.538,68 kilovatios pico de potencia total instalada y una capacidad de almacenamiento de 1.971 kilovatios hora”. Con estas herramientas se conseguirá “una reducción de más de 860 toneladas de CO2”, además del ahorro “estimado entorno a los 620.000 euros al año, que ayudarán a amortizar la inversión en el plazo de unos tres años”.

Diez publicitó que con esta estrategia “el Ayuntamiento de León León está demostrando un liderazgo firme en la transición ecológica”, gracias a “medidas que confirman y cumplen el compromiso con una ciudad más eficiente, sostenible y preparada para el futuro”. “Una ciudad que se compromete con los objetivos de desarrollo sostenible porque invertir en energía solar, es invertir en seguridad y en bienestar”, remató el regidor socialista.