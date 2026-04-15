El Punto de Información del Camino de Santiago ubicado en Puente Castro inicia su actividad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un año más, con la llegada de la primavera, comienza su actividad el Punto de Información al Peregrino del Camino de Santiago que se ubica en Puente Castro y que es gestionado por la Agrupación Municipal de Voluntarios Protección Civil. Su objetivo es claro, prestar ayuda y apoyo a los peregrinos que visitan la ciudad de León en su recorrido de la Ruta Jacobea. Desde el 13 de abril que abrió sus puertas, está previsto que funcione hasta finales del mes de octubre.

Esta mañana el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, ha visitado este punto informativo y ha recordado que el año pasado recibió a más de 10.000 peregrinos. “El Camino de Santiago generó el pasado año más de 55.000 visitantes a nuestra ciudad lo que demuestra la vigencia de esta vía de peregrinación como recurso turístico y la importancia de este servicio prestado por la Agrupación Municipal de Protección Civil. Esperamos que este año la cifra de peregrinos sea similar”, ha asegurado el alcalde que ha estado acompañado en su visita por el concejal de Protección Civil, Álvaro Pola, y por el concejal de la UPL Isidro Ferrero.

El alcalde ha explicado que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León está realizando una importante mejora en la entrada en la ciudad de la Ruta Jacobea. En concreto se ha referido a la mejora de la urbanización de la calle Alcalde Miguel Castaño, en el tramo comprendido entre el puente sobre el río Torío, y la intersección con la avenida Fernández Ladreda.

25 voluntarios

En cuanto al Punto de Información al Peregrino del Camino de Santiago estará atendido por 25 voluntarios organizados en grupos dos o tres voluntarios más otras dos personas los días en los que se realizan desplazamientos con moto o quad. El horario previsto será de 9:00 a 13:00 horas.

Este servicio de atención, que permanecerá abierto hasta el mes de octubre, ofrece información y asistencia a los peregrinos que llegan a la ciudad de León. Aquí pueden realizar cualquier tipo de consulta sobre la ciudad, albergues, monumentos, talleres de bicicletas o centros de salud para hacer su estancia lo más agradable posible. Además, se les entrega un mapa de la ciudad y se les informa tanto de la previsión meteorológica como de las posibles rutas a seguir. Cuenta también con un botiquín para quien lo necesite.