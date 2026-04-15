Viajeros tecnológicos en el tiempo: el campus tecnológico de Play Code Academy regresa a la ULE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La tecnología como puente entre épocas. La curiosidad como motor de aprendizaje. Y la historia como escenario de una aventura educativa. La Universidad de León vuelve a abrir sus puertas un año más al campus tecnológico de Play Code Academy que, en su duodécima edición, se presenta bajo el título ‘Aventura STEM: Viaje en el Tiempo’.

El programa, consolidado tras más de una década de trayectoria, está dirigido a niños y jóvenes de entre seis y 16 años y propone una inmersión en el ámbito de la programación, la robótica y las nuevas tecnologías a través de una experiencia práctica y dinámica.

Se trata de talleres puramente tecnológicos en los que, según destacó el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández, los más jóvenes “aprenden a programar, a trabajar con drones o con impresión 3D, es decir, a desenvolverse con las tecnologías con las que ya conviven en su día a día”.

Una edición en la que, tal y como subrayó el CEO de Play Code Academy, David Gutiérrez, el viaje a través de la historia se convierte en el hilo conductor del campamento. Desde la prehistoria hasta escenarios futuros, los participantes asumirán el papel de viajeros del tiempo que deberán resolver distintos retos mediante el uso de herramientas tecnológicas.

“Cada año planteamos una temática que dé sentido a toda la experiencia. En esta ocasión, los participantes se sumergirán en la historia a través de proyectos de programación, robótica o diseño 3D, dentro de una aventura que conecta pasado y futuro”, señaló Gutiérrez.

Por su parte, el responsable pedagógico de Play Code, Javier Álvarez, señaló que a lo largo del campus los escolares podrán programar drones para mapear yacimientos arqueológicos, diseñar e imprimir en 3D elementos inspirados en civilizaciones antiguas, construir robots capaces de recrear comportamientos de animales prehistóricos o desarrollar sistemas de alerta para proteger refugios, al tiempo que refuerzan competencias en ciencia, tecnología e innovación.

Precisamente durante la presentación, en la que también estuvo presente el director de área de Inversiones de la ULE, Iván Ubero, se mostró una demostración práctica de uno de estos talleres. Se trata de un megalodón robotizado capaz de detectar estímulos y reaccionar mediante sensores, recreando así el comportamiento de estos animales prehistóricos y acercando de forma didáctica la tecnología al conocimiento del pasado.

Para ello trabajarán con herramientas tecnológicas como robótica con LEGO, Arduino, drones, Micro:Bit, Edison, Delightex o diseño e impresión 3D. Con una metodología adaptada a diferentes edades y niveles, el programa busca estimular la creatividad, fomentar el pensamiento crítico y acercar el conocimiento tecnológico desde una perspectiva aplicada. Además, los contenidos están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incorporando valores y conciencia social al proceso de aprendizaje.

DOS TURNOS Y UN PRE-CAMP

La actividad se desarrollará en horario de mañana, de 9:00 a 14:00 horas, y contará con dos turnos, del 29 de junio al 3 de julio y del 6 al 10 de julio. Además, como novedad en esta edición se ha incluido un Pre-Camp los días 25 y 26 de junio, coincidiendo con el final del periodo escolar. La actividad tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad de León y contará con plazas limitadas.

El precio del campus es de 105 euros para personal de la Universidad de León y de 135 euros para participantes externos, con descuentos para hermanos. Las familias interesadas ya pueden consultar toda la información e inscribirse a través de la web oficial del campus: https://playcodeacademy.com/campus-tecnologico-ule/

Además, el campus tendrá también presencia en Ponferrada, donde se celebrará una segunda edición tras su puesta en marcha el pasado año, reforzando así la extensión de esta iniciativa en los distintos campus de la Universidad de León.