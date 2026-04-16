La FAO becará en exclusiva en Roma y Tailandia a 3 universitarios de León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como la FAO, busca en exclusiva a tres estudiantes de la Universidad de León para becas en el Foro Mundial de la Alimentación de seis meses, dos de ellos se irán a Roma y otro a Tailandia. En concreto, busca un estudiante del ámbito del Derecho, otro de la Veterinaria y el tercero, puede ser tanto veterinario, ingeniero agrícola o del grado de Ciencias Ambientales. Los dos primeros se irán a la capital italiana, uno a la Oficina de Juventud y Mujer de la FAO y otro a la división de Producción Animal, mientras que el tercero lo hará a Tailandia, donde se integrará en el equipo regional de Juventud de la organización.

El vicerrector de Internacionalización y Área Global, José Alberto Benítez, explica que las becas estarán remuneradas, incluyendo el viaje, por la propia Universidad de León y que se trata de prácticas extracurriculares. Una posibilidad en exclusiva para los universitarios leoneses que no tendrán que competir con alumnos de otros centros, con lo que la beca es «una oportunidad única» para empezar a colaborar directamente con la ONU. De hecho, será la propia Universidad de León la que deberá hacer una selección previa (que incluye una entrevista personal) de los candidatos, que deberán presentar su currículum y una carta de motivación específica para el puesto antes del 20 de abril. De esa selección inicial, será la FAO la que finalmente elija a los tres becados para Roma y Tailandia.

Un nivel alto de inglés es requisito indispensable —al igual que estar matriculado en la Universidad de León—, pero se valorarán los conocimientos en otros idiomas como francés, chino, ruso y árabe. Se tendrá en cuenta también la experiencia previa en programa de igualdad o voluntariado, su capacidad de adaptación a un entorno internacional y multicultural y conocimientos técnicos vinculados al puesto que se opta, entre otras cuestiones.

El acuerdo para la oferta de estas becas se alcanzó, como recuerda Benítez, durante una visita a Roma de la rectora, Nuria González, y ambas partes llevan «más de un año» trabajando en su desarrollo. Las estancias tendrán una duración de seis meses y deberán desarrollarse desde el 20 de junio hasta el 20 de diciembre de 2026. Las becas incluyen cuantías de 309 euros para el viaje a Roma y de 1.735 para el de Tailandia y también se sufragarán vacunas, visados, gastos para alojamiento y manutención con 700 euros mensuales, además cualquier otro vinculado a las actividades del proyecto, siempre que estén previamente autorizados. Los importes se aprobarán con cargo a los fondos del programa Erasmus de la institución académica leonesa.