Largas colas de migrantes en busca de regularización se arremolinan ya antes de abrir el Ayuntamiento en León
Hoy se abre el plazo de forma oficial para la tramitación de los expedientes por vía telemática
La sede municipal del Ayuntamiento de León en Ordoño II es escenario de largas escuelas de migrantes en busca de los primeros trámites de padrón para proceder a su regularización legal en el procedimiento que se inicia el lunes.
La situación está controlada en todo momento por la policía local, pese a lo cual se espera que a lo largo de la mañana sean múltiples los ciudadanos de estas características que se acerquen hasta las instalaciones.
El Gobierno calcula que será alrededor de medio millón de personas las que