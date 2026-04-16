Diario de León

Largas colas de migrantes en busca de regularización se arremolinan ya antes de abrir el Ayuntamiento en León

Hoy se abre el plazo de forma oficial para la tramitación de los expedientes por vía telemática

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Publicado por
Miguel Ángel ZamoraRedactor de LeónÁlvaro CaballeroRedactor de León
León, León

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La sede municipal del Ayuntamiento de León en Ordoño II  es escenario de largas escuelas de migrantes en busca de los primeros trámites de padrón para proceder a su regularización legal en el procedimiento que se inicia el lunes.

La situación está controlada en todo momento por la policía local, pese a lo cual se espera que a lo largo de la mañana sean múltiples los ciudadanos de estas características que se acerquen hasta las instalaciones.

El Gobierno calcula que será alrededor de medio millón de personas las que pueden acceder a esta medida de gracia. En Castilla y León se calcula que rondarán los 30.000.

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Larga cola de migrantes por el proceso de regularización en León

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Larga cola de migrantes por el proceso de regularización en León

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Larga cola de migrantes por el proceso de regularización en León

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