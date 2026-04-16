Largas colas de migrantes en busca de regularización se arremolinan ya antes de abrir el Ayuntamiento en León

La sede municipal del Ayuntamiento de León en Ordoño II es escenario de largas escuelas de migrantes en busca de los primeros trámites de padrón para proceder a su regularización legal en el procedimiento que se inicia el lunes.

La situación está controlada en todo momento por la policía local, pese a lo cual se espera que a lo largo de la mañana sean múltiples los ciudadanos de estas características que se acerquen hasta las instalaciones.

El Gobierno calcula que será alrededor de medio millón de personas las que pueden acceder a esta medida de gracia. En Castilla y León se calcula que rondarán los 30.000.