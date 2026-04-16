La avalancha de la regularización de migrantes deja bloqueado el padrón de León

El Ayuntamiento volvió a colgar el cartel de aforo completo ayer a media mañana en las dependencias municipales de Ordoño II para los trámites del padrón, que han superado las posibilidades de la administración local, ya limitadas por el hecho de que solamente dos de los cuatro funcionarios que atienden el servicio habitualmente estén operativos. Eso, sin haber comenzado el plazo oficial y legal para la tramitación de los expedientes, que teóricamente se pueden diligenciar desde hoy de forma telemática, a partir del lunes de manera presencial.

No es el único frente abnierto. Las Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía de la provincia, León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo y Astorga, se preparan ante la posibilidad de pasar por los mismos apuros en la parte que les toca: la expedición del Certificado de Antecedentes Penales que se exige a los migrantes que desean legalizar su situación.

En vista de la picaresca que ha surgido en torno a estos trámites, el Ministerio de Inclusión hizo pública ayer una comunicación en la que especifica que ninguno de los servicios que conlleva emparejada la regulación tiene coste alguno, por lo que las prácticas que han surgido estos días al abrigo de diferentes pequeñas mafias, que ofrecen documentos, citas y otro strámites previo pago de pequeñas cantidades, son ilegales.

Correos colaborará en el proceso. Desde el próximo lunes 20 de abril y hasta el 30 de junio, las oficinas de San Francisco y Doctor Fléming permitirán presentar la solicitud de regularización de manera presencial. Para ello, será imprescindible obtener previamente cita previa de forma telemática (desde la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060). Una vez obtenida la cita, los interesados podrán hacer entrega de su solicitud y de la documentación exigida en las oficinas mencionadas. Habrá también otros cauces, que especificará el ministerio en su web hoy.

El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos ha decidido activar de forma inmediata una medida de protección al ciudadano: la creación de las Gestorías Oficiales de Extranjería (GOEX), que se presentan como Puntos Seguros de Tramitación. La entidad indicó que la inminente regularización extraordinaria de personas extranjeras anunciada por el Gobierno ha situado la extranjería en el centro de la conversación pública. «Pero junto a esa expectativa legítima, ha reaparecido también un fenómeno conocido: la proliferación de fraudes, cobros indebidos y supuestos intermediarios que prometen lo que ni siquiera está aún regulado».

Desde León, los gestores administrativos añaden: «Es imprescindible anticiparnos a ese relato, tomar la iniciativa y dejar claro —sin matices— que los gestores administrativos no solo no formamos parte de ese problema, sino que somos parte de la solución. Con esta acción marcamos distancia respecto a quienes actúan sin habilitación ni tutela colegial, alineándonos plenamente con la necesidad de proteger al ciudadano y depurar el sistema, pero al mismo tiempo posicionándonos como el único colectivo que ofrece seguridad, identificación y responsabilidad real en la tramitación".

Los gestores administrativos de León se ofrecen para la lucha contra el fraude organizado de las mafias locales