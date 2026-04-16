Las universidades españolas buscan en León cómo mejorar la empleabilidad de sus estudiantes

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Cómo mejorar y fortalez el "puente" que hay entre la universidad y el mercado laboral es uno de los objetivos que abordarán en León medio centenar de representantes de universidades españolas en el marco de las Jornadas de Observatorios de Empleo Universitario de la Conferencia de REctores de Universidades Españolas.

Una cita en la que se ha destacado el papel de estas unidades "que permiten conocer la realidad con datos para tomar decisiones útiles y poder orientar políticas académicas", como apunta la rectora leonesa, Nuria González.

"La empleabilidad no es una fase que llega después del título, hay que pensar que es un proceso que debe integrarse en la formación del alumnado; debemos anticiparnos y adaptarnos al contexto sociolaboral y las demandas del mercado", dice González.

En este sentido, el coordinador del grupo de trabajo de Empleo de la sectorial CRUE- Asuntos Estudiantiles, Raúl Ruiz, incide en que el tránsito de la vida estudiantil a un puesto de trabajo "es una transición compleja", marcado "por un mercado laboral volátil y lleno de incertidumbre", por lo que los egresados universitarios "necesitan herramientas" que también deben aportar las instituciones académicas con el objetivo de que "el ascensor social que es la universidad pública sea efectivo".

El vicepresidente primero de la Cámara de Comercio y también presidente del Consejo Social de la Universidad de León, Javier Cepedano, incide precisamente en ese "puente" entre lo académico y lo profesional, una infraestructura en la que ya colaboran en León la institución cameral con ferias de empleo o el portal de empleo que se puso en marcha el año pasado "para potenciar perfiles ajustados a las necesidades reales del mercado laboral leonés, impulsar el empleo y fortalecer el talento".

"Es una labor complicada obtener información, pero tenemos que contar con los datos para adaptarnos a las demandas de empleo", destaca la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente de la Universidad de León, María José Vieira, encargada de impulsar este encuentro que se celebra en El Albéitar hasta mañana.