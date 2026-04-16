La Guardia Civil de León inspeccionó en 2025 más de 9 millones de kilogramos de explosivos

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La Comandancia de la Guardia Civil de León, a través de la Intervención de Armas Especial de Valencia de Don Juan, llevó a cabo durante 2025 el control y la inspección de más de nueve millones de kilogramos de explosivo, examinó más de 1.000 vehículos de transportes con 563 actas de inspección y formuló 14 denuncias por infracción al Reglamento de Explosivos y a la Ley de Seguridad Privada.

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, establece en su artículo 12 que la Guardia Civil tiene la competencia exclusiva en las materias derivadas de la legislación sobre armas y explosivos.

La Comandancia de la Guardia Civil de León, a través de la Intervención de Armas Especial de Valencia de Don Juan, inspecciona y controla la mayor parte de la actividad de fabricación, comercialización y consumo de explosivos en la provincia leonesa, según ha informado a Europa Press la Subdelegación del Gobierno en León.

Entre las funciones que realiza se encuentran el control de la fabricación, comercialización y consumo de explosivos de uso industrial, su control documental, la autorización de las guías de circulación que habilitan el transporte de los mismos, así como el control del personal de seguridad privada y la verificación de los planes de seguridad de las fábricas.

También realiza la inspección y control de la actividad industrial de dos Unidades Móviles de fabricación de explosivos 'in situ' (MEMUs), que son vehículos especializados que fabrican explosivos directamente en el punto de consumo final (minas, canteras, etc.), lo que supone una mejora de la seguridad en la manipulación de este tipo de sustancias.