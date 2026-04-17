El PP propone crear 40 plazas para aparcar en la urbanización de Feve

Cuando apenas resta un mes para que se cumpla el año de apertura, el grupo municipal del PP alertó este jueves del «mal estado» de la urbanización de la estación de Feve, provocado por «el abandono» del Ayuntamiento de León. El nuevo espacio se mantiene en «un estado lamentable y también peligroso, con basura, elementos rotos, hierros al aire y, lo que es peor, una zona infantil que debería estar precintada para que no accediera los niños», como describieron los populares después de pasear por la zona. Ahí, los ediles de la oposición propusieron aprovechar «los solares adyacentes abandonados para albergar unas 40 plazas de aparcamientos disuasorio provisional para aliviar el problema de falta de estacionamiento que ha generado Diez en el centro de la ciudad».

Los populares criticaron que el edificio del «muelle de carga» sigue «sin acondicionar» para que sirva como ampliación de Espacio Vías, tal y como se programó hace más de ocho años. Los populares recordaron que, en 2017, la entonces concejala popular de Juventud Marta Mejías logró un acuerdo de cesión a cambio de un alquiler. Pero el proyecto se «paralizó» con la entrada del equipo de gobierno de José Antonio Diez, como remarcaron desde el PP, tras describir que ahora «se caen las piedras del edificio a las nuevas aceras y el Ayuntamiento de León hace caso omiso a las numerosas quejas de los vecinos», que ven «en pleno centro un edificio industrial, lleno de grafitis, excrementos, suciedad y cerrado».

El portavoz, David Fernández, acompañado por la concejala Ana Franco, insistió en que se trata de «un desprecio más del socialismo a la historia ferroviaria de la ciudad». El edil cargó contra la imagen «muy censurable» de «un área sin mantenimiento y los cuidados mínimos», en la que «su deterioro va creciendo cada día que pasa».