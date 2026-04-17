Este fin de semana se esperan colas kilometricas en Lidl para hacerse con el dulce griego que recuerda al fenómeno del chocolate Dubái

Lidl vuelve a generar colas este fin de semana por su baklava griego, el dulce que recuerda al fenómeno del chocolate DubáiGetty Images//Lidl

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Este fin de semana, Lidl vuelve a provocar colas kilométricas en sus supermercados con uno de esos productos que parecen sencillos pero esconden un fenómeno mucho mayor. El mini baklava de estilo griego por 0,99 euros se ha convertido en el objeto de deseo inmediato porque a muchos les recuerda al chocolate Dubái. No es casualidad, pero tampoco es exactamente lo que parece.

La comparación no surge por azar. El llamado chocolate Dubái, viral en redes sociales por su relleno de pistacho y textura crujiente, comparte con el baklava algo esencial: la combinación de frutos secos y masa tipo filo.

El mini baklava de Lidl está elaborado con capas finas de masa filo, relleno de frutos secos y un baño de miel que le da ese acabado jugoso y brillante. Por su parte, el chocolate Dubái utiliza kataifi, una variante de la masa filo en forma de hilos, mezclada con crema de pistacho para lograr un interior crujiente y cremoso a la vez.

El mini baklava de Lidl por 0,99€ es el producto que está provocando colas este fin de semanaLidl

Aquí está la clave: no llevan lo mismo, pero evocan sensaciones muy similares. Ese contraste entre dulce intenso y textura crujiente es lo que conecta ambos productos en la mente del consumidor. No es el mismo ingrediente, es la misma experiencia, podría resumirse. Y esa experiencia es la que hoy vende.

El éxito no se entiende solo por el sabor. El precio de 0,99 euros coloca al mini baklava en una categoría irresistible: capricho accesible.

Además, el formato juega a favor. Dos pequeñas piezas que permiten probar, compartir o repetir sin sensación de exceso. Es el tipo de producto diseñado para entrar en la cesta casi sin pensar.

A esto se suma un factor determinante: la disponibilidad limitada. Lidl lanza este tipo de productos de forma puntual, lo que genera una urgencia real. Si no lo compras hoy, puede que mañana ya no esté.

Es exactamente el mismo mecanismo que convirtió el chocolate Dubái en un fenómeno viral: escasez, estética y conversación social.

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El baklava de nueces Lidl amplía el fenómeno más allá del formato mini

Junto al mini baklava, Lidl ofrece también una versión más grande: baklava de nueces en formato de 390 gramos por 3,99 euros.

Este producto apuesta por una experiencia más tradicional. Capas generosas de masa filo, relleno de nueces y ese almíbar característico que lo hace más jugoso que cualquier reinterpretación moderna.