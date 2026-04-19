Los centros de salud de León redistribuirán tarjetas para adaptarse a la llegada de migrantes

La gerencia de Salud de León prepara un plan de redistribución de las tarjetas sanitarias de la capital, con el fin de acondicionar la configuración de los consultorios a la inminente llegada de cerca de 3.000 migrantes a la situación de regularidad, derivada de la apertura del proceso encaminado a legalizar a las personas de procedencia extranjera que tendrán derecho a la normalización de su status en virtud de la determinación adoptada por el Gobierno.

Fuentes de la Administración Autonómica advirtieron, no obstante, que la intención es no dejar a ningún migrante sin atención médica en ningún caso «porque de hecho, por la vía de Urgencias, a todos se les está dispensando a todos la atención que necesitan». Otra cosa es crear una red estructural que pueda hacer frente a las necesidades del nuevo panorama que se dibuja en León. En ese apartado si existe preocupación «pero es la lógica de la nueva situación y nada que no se pueda resolver».

La provincia de León contabiliza en torno a 300.000 tarjetas sanitarias en la actualidad, de las que un tercio corresponden a la capital, en números redondos. En un volumen semejante, 3.000 nuevos pacientes podrían suponer un problema menor, porque las matemáticas les aporta una proporción de apenas un 1%. El problema radica «en que seguramente se va a concentrar en barrios muy determinados y en zonas muy concretas», que obligarán a la Junta a equilibrar las zonas de actuación. No es un problema de cantidad, es un asunto de organización.

INTENSIFICACIÓN

El proceso de regularización de los migrantes que residen en León se intensifica a partir de mañana con la apertura este lunes de la modalidad presencial para la tramitación de los expedientes. Pese a que el plazo estará abierto hasta el próximo día 30 de junio, la, avalancha inicial ha sido notable y obedece a la precaución. Los beneficiarios creen que pueden plantearse problemas de tramitación con cuestiones administrativas y prefieren disponer de un margen de tiempo adecuado para no sufrir agobios de última hora.

El Gobierno maneja un registro de 1.224.576 inmigrantes en situación irregular con acceso a la sanidad pública. Esta cifra está incluida en la memoria del Real Decreto y es la utilizada para calcular el impacto de la norma. El decreto, tiene por objeto regular el procedimiento administrativo para reconocer ese derecho sanitario y fija en 24,3 millones de euros anuales las cargas asociadas.

Desde la aprobación de la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, los extranjeros en situación irregular pueden acceder al sistema sanitario y son incorporados mediante procedimientos administrativos gestionados por las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). León no escapa a esa dinámica pero aguarda su evolución.