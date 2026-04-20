Este mes se esperan colas kilométricas en Lidl por la parrilla eléctrica rebajada casi a la mitad que está arrasando

La parrilla eléctrica de Lidl permite cocinar hasta 15 porciones y puede utilizarse tanto en exteriores como en interioresGetty Images//Lidl

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Lidl vuelve a situarse en el foco de los consumidores con uno de sus productos más llamativos para la temporada de barbacoas. La cadena alemana ha rebajado una parrilla eléctrica de la marca George Foreman un 46%, situando su precio en 99,99 euros frente a un precio de venta recomendado de 186,99 euros.

El producto, disponible en la tienda online de la compañía, se presenta como una alternativa versátil a la barbacoa tradicional. Según detalla Lidl, se trata de una «parrilla eléctrica George Foreman con soporte», diseñada para facilitar su uso en distintos entornos.

Una de sus principales características es su adaptabilidad. Tal y como indica la propia empresa, «la parrilla universal es igualmente adecuada para uso en interiores y exteriores» y «se puede utilizar al aire libre con un soporte incluido o como parrilla de mesa sin patas para uso en interiores».

El dispositivo está pensado para comidas en grupo. En este sentido, Lidl señala que «la parrilla universal tiene una superficie de cocción extragrande que ofrece espacio para hasta 15 porciones». La superficie de cocción alcanza un diámetro de 44,5 centímetros y el aparato incorpora un termómetro exterior que permite controlar la temperatura durante el proceso de cocinado: «el termómetro exterior muestra la temperatura de cocción durante el proceso de asado».

Parrilla eléctrica George Foreman con soporte en color negro vendida en LidlLidl

Además, el modelo cuenta con «cinco ajustes de temperatura diferentes», lo que facilita adaptar el cocinado a distintos tipos de alimentos. La parrilla dispone también de una placa extraíble con «revestimiento antiadherente de alta calidad», una característica que simplifica tanto el uso como la limpieza posterior.

En cuanto a la valoración de los usuarios, el producto presenta una puntuación elevada. Según los datos facilitados por la compañía, cuenta con «4.8 de 5 estrellas (12 valoraciones totales)» y «100% de los clientes lo recomiendan».

El descuento aplicado es uno de los principales factores que explican su popularidad. Lidl destaca una rebaja del «-46%», lo que sitúa el precio final en «99.99 €». Esta reducción, unida a la notoriedad de la marca y al contexto estacional, ha incrementado el interés de los consumidores.

Este tipo de promociones, con precios rebajados y buenas valoraciones, suelen registrar una rápida rotación en Lidl. Por ello, no se descarta que durante los primeros días de disponibilidad se produzca una mayor afluencia de clientes e incluso colas en algunos establecimientos.

Con estas características, la parrilla eléctrica se posiciona como una opción competitiva para quienes buscan una alternativa práctica a la barbacoa tradicional, especialmente en espacios donde el uso de carbón o gas no es viable.