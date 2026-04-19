Esta semana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de barbacoa por menos de 3€ que está arrasando

El set de barbacoa de Lidl por 2,49 euros incluye espátula, pinzas, tenedor, brocha y cepillos de limpieza y está generando una alta demanda en tiendasGetty Images//Lidl

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Lidl vuelve a situarse en el centro de la atención por uno de sus lanzamientos de bajo coste. Esta semana, la cadena alemana pone a la venta un set de herramientas para barbacoa por 2,49 euros que está generando una elevada demanda y que podría provocar colas en algunos establecimientos.

El producto, de la marca Grill Meister, se presenta como un kit completo para uso doméstico. Según detalla la propia compañía, se trata de un «set de herramientas para barbacoa Grill Meister con espátula, pinzas, tenedor, brocha y dos cepillos de limpieza».

El pack incluye utensilios fabricados en materiales como acero inoxidable, silicona y plástico, con mangos antideslizantes. Entre sus características, Lidl destaca que la espátula «incluye abridor de botellas integrado» y que los mangos cuentan con «revestimiento antideslizante Softgrip».

El set de barbacoa Grill Meister de Lidl incluye seis utensilios de acero inoxidable y se vende por 2,49 euros con valoraciones de casi 5 estrellasLidl

En el caso de la brocha para marinar, la compañía señala que dispone de un «cabezal funcional resistente al calor hasta 250 °C», mientras que los cepillos incorporados están diseñados para facilitar la limpieza de la parrilla. En concreto, Lidl indica que «las cerdas de latón limpian sin rayar» y que las de acero inoxidable son adecuadas «para eliminar la suciedad persistente».

Las valoraciones del producto son otro de los factores que explican el interés generado. Según los datos facilitados por la empresa, el set cuenta con «4.9 de 5 estrellas (14 valoraciones totales)» y «100% de los clientes lo recomiendan».

No obstante, Lidl también advierte de algunas limitaciones en el uso. En la descripción del producto se especifica que «el mango no es resistente al calor» y recomienda no colocarlo sobre la barbacoa ni cerca de fuentes directas de calor.

El artículo está disponible tanto en la tienda online como en establecimientos físicos. La compañía indica que estará «desde 13.04. también en tienda» y advierte de la alta demanda: «¡Date prisa! Debido a la alta demanda, nos quedan pocas unidades».

Este tipo de promociones, con precios muy ajustados y buenas valoraciones, suelen tener una rápida rotación en Lidl, lo que en ocasiones se traduce en una mayor afluencia de clientes durante los primeros días de venta.