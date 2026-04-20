Villaquilambre: 245.000 € para el centro de salud que espera desde hace 20 años

La Gerencia Regional de Salud (Sacyl) prevé licitar a lo largo de este año contratos por un importe superior a los 1.028 millones de euros en obras, servicios y suministros a través de procedimientos sujetos a regulación armonizada y cuya ejecución, en varios casos, se extenderá durante más de un ejercicio. Uno de los proyectos es el del Centro de Salud de Villaquilambre.

El plan recoge contratos para la redacción de proyectos y dirección facultativa de distintas infraestructuras sanitarias. Entre ellos, el de Villaquilambre, con 245.000 euros. Lleva 20 años en compás de espera.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, explicó en agosto que la Junta estaba pendiente de recibir el suelo, mientras el alcalde, Vicente Álvarez, replicó que estaba en manos de la Consejería «desde hace más de tres años, cuando también se puso a disposición de la Consejería de Educación la parcela para el Instituto en 2022».

EXPROPIACIONES

Desde que se produjo esta circunstancia, el gobierno municipal de Villaquilambre aprobó en abril de 2023 la expropiación de 12.400 metros cuadrados con el fin de adecentar 23 parcelas y dar salida al Centro de Salud y al Instituto. En octubre adjudicó la conexión entre Navatejera y Villaobispo para tener un vial adecuado por valor de 1,27 millones de euros y posteriormente en agosto se cerró la línea de alta tensión.

Ya en octubre de 2024 la Junta volvió a insistir en la teoría de que no tenía la propiedad de los terrenos todavía y la Gerencia de Salud solicitó al gobierno municipal de Villaquilambre que reactivase un informe para dar a conocer en qué estado estaban los trabajos de la finca, que se ubica en el camino de los Mancebos de Navatejera y advirtió que no podría retomar el plan en este tiempo hasta que la urbanización de la parcela principal estuviese finalizada, para adquirir la condición de solar y poder llevar a cabo la cesión.

El Centro de Salud es una vieja reivindicación del municipio, uno de los más importantes del alfoz. Ahora se da un paso para comenzar a avanzar en la construcción de la instalación.