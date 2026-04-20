Solo 60 millones y 4 años: la Plataforma en defensa de Feve propone la solución más barata y rápida para el tren urbano de León

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La Plataforma en Defensa de FEVE León ha remitido a las instituciones un nuevo informe técnico que ofrece una alternativa viable, económica y más inmediata para resolver los problemas que impiden la circulación de trenes por el tramo urbano de la antigua Feve en León, entre La Asunción y Padre Isla.

La propuesta se basa en la tracción híbrida diésel-baterías, una tecnología que permitiría a los trenes circular con gasoil (o biodiésel/e-fuels) en los tramos interurbanos y utilizar exclusivamente baterías eléctricas al pasar por las zonas urbanas, reduciendo así las emisiones en la ciudad. Solo sería necesario recrecer los andenes del tramo urbano para adaptarlos.

Según el informe elaborado por el grupo de asesoramiento técnico-jurídico de la Plataforma, con el apoyo del Grupo de Investigación en Ingeniería Ferroviaria (GIIF) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), esta solución reduciría el plazo de implantación a la mitad y el coste total a aproximadamente un tercio respecto a otras opciones planteadas anteriormente.

El presupuesto estimado se sitúa entre 57 y 61 millones de euros, y se podría poner en servicio en unos 4 años, al evitar la fase completa de diseño y homologación de un prototipo nuevo.

La clave de la propuesta radica en aprovechar el contrato Renfe nº 4500035049 (formalizado en diciembre de 2020 para el suministro de 31 vehículos autopropulsados de ancho métrico, entre ellos 5 híbridos diésel-eléctricos). Bastaría fabricar unidades similares, pero sustituyendo el sistema de tracción eléctrica por baterías embarcadas con recarga en trayecto, y adaptando los sistemas de frenado y señalización para el régimen tranviario.

Esta opción resulta más viable y rápida que otras tecnologías como el hidrógeno, cuyo desarrollo (a través de proyectos como FCH2Rail) avanza con lentitud y sin noticias recientes. La Plataforma insiste en que, para facilitar esta transición sostenible, el Ministerio debe flexibilizar la normativa sobre combustibles en líneas no electrificadas, permitiendo el uso progresivo de biodiésel o e-fuels de emisiones neutras sin necesidad de cambiar todo el material móvil.

Esta nueva propuesta llega después de que en enero de 2026 la misma Plataforma presentara otro informe (avalado por el GIIF-UPV) en el que ya planteaba tres alternativas para lograr la integración del tren hasta el centro de León sin transbordos. Aquel documento cifraba en torno a 160-200 millones de euros el coste de soluciones completas y criticaba la “desidia” del Ministerio de Transportes y las contradicciones entre Adif y el propio departamento.

Desde hace años, el tramo urbano de Feve en León permanece sin servicio tras la construcción de la plataforma tranviaria. El Ministerio ha barajado incluso cubrir las vías para convertirlas en una vía para autobuses eléctricos, una idea rechazada frontalmente por la Plataforma y parte de la ciudadanía, que sigue movilizada con protestas y cortes de tráfico semanales.

El colectivo acusa al Gobierno central de inacción y a algunos políticos locales de “mentiras”, mientras ellos mismos asumen el rol de proponer soluciones técnicas rigurosas. Recuerdan que los trenes actuales son obsoletos y que el contrato de Renfe con CAF ya incluye híbridos, por lo que no hay excusa técnica para no avanzar. La Plataforma vuelve a ofrecer su colaboración y la del grupo de la UPV al Ministerio y a Renfe para desarrollar esta solución. “Una vez más, la Plataforma hace el trabajo de las instituciones”, concluyen.Esta iniciativa se enmarca en una larga reivindicación vecinal y técnica para que el tren de vía estrecha vuelva al centro de León, una demanda que acumula más de 15 años de retrasos y que sigue generando tensiones entre administraciones.