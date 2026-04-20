Santos Llamas: adiós al adalid del nuevo León

Presidió Caja España en sus tiempos de máximo esplendor; dirigió la Cultural antes de que el fútbol profesional de los ascensos y los descensos en un año se hiciera realidad; dejó su poso y su peso en el mundo de la construcción cuando el ladrillo tenía detrás demasiados adoquines y en suma, lideró la renovación de León antes de pasar a un segundo plano. Santos Llamas ha muerto esta noche y desde hoy es ya historia y recuerdo.

Empresario del año en 2005, desempeñó una notable labor social desde la Fundación Carriegos. De la mano de la Agrupación Leonesa de Empresarios de la Construcción (Agelco), tuvo los vuelos suficientes como para emprender Lagunair, el proyecto incipiente entonces del que ahora vive el aeropuerto de León.

También adquirió la Clínica San Francisco en su momento, fue miembro de la Junta Directiva de la Fele y formó parte de la Junta Directiva de la patronal de Castilla y León (Cecale).

Nacido en 1949 en Cea (León), casado y padre de dos hijas, era aparejador y obtuvo la plaza por oposición en un instituto de Formación Profesional de León, del que ya se encontraba en excedencia

Anoche falleció y deja tras de sí el legado de una forma de hacer que se ha convertido en una manera de ser. Y de estar. Por siempre ya en la memoria.