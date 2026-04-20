Ni la Policía Local respeta la rotonda de Carlos Pinilla en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un vídeo grabado con una cámara en el salpicadero (colgado en la cuenta dashcam) ha generado polémica en redes sociales al mostrar como un vehículo de la Policía Local de León realiza una maniobra incorrecta en la rotonda de Carlos Pinilla.

En las imágenes, compartidas en Instagram, se ve al coche policial circulando por uno de los carriles interiores de la glorieta y cruzándose de forma indebida para tomar la salida, sin respetar la norma de circular por el carril exterior cuando se va a abandonar la rotonda.

El usuario que grabó el vídeo decidió publicarlo para denunciar la infracción cometida por un agente de la autoridad. El reel ha comenzado a circular esta semana y ya ha generado numerosos comentarios entre los leoneses.