Este verano se esperan colas kilométricas en Ikea por la manta que convierte cualquier plan en un picnic perfecto

La manta SOLUPPGÅNG de Ikea, el producto que promete colas este verano en tiendaGetty Images//Ikea

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Este verano se esperan colas kilométricas en tiendas de Ikea para hacerse con uno de los productos más inesperados de la temporada. No es un mueble icónico ni una pieza viral de decoración, sino un objeto mucho más simple que está conectando directamente con el estilo de vida actual: la manta de picnic SOLUPPGÅNG.

Los planes al aire libre se han convertido en la opción favorita (por comodidad, precio y experiencia) y Ikea ha sabido anticiparse con un producto que resuelve un problema básico de forma inteligente. Y ahí está la clave de su éxito.

La SOLUPPGÅNG no es solo una manta más. Es una solución directa a una incomodidad que todos hemos vivido: sentarse en el suelo y acabar mojado o incómodo.

El diseño de la manta SOLUPPGÅNG de Ikea permite enrollarla y llevarla cómodamente a cualquier plan al aire libreIkea

La propia marca lo explica de forma clara: «Como la manta repele el agua y tiene un fino acolchado, te permite sentarte en la playa o durante un pícnic con comodidad y sin mojarte».

Este enfoque práctico es precisamente lo que está impulsando su demanda. El consumidor actual no busca complicaciones, busca respuestas. Y esta manta responde.

Pero hay otro detalle que marca la diferencia. Ikea no se ha quedado en la funcionalidad básica, sino que ha añadido elementos que elevan el uso real del producto. Según la descripción oficial: «Fácil de enrollar y fijar gracias a las tiras cosidas» y «Las correas te permiten apretar la manta para transportarla en la mano con toda comodidad».

Es decir, no solo sirve para usarla, sino también para llevarla sin esfuerzo. Y eso, para planes improvisados, es genial.

La manta SOLUPPGÅNG de IKEA convierte cualquier espacio exterior en un picnic cómodo y sin humedadIkea

El diseño firmado por Darja Nordberg responde a una lógica muy clara: hacer fácil lo cotidiano. Su tamaño (130x170 cm) permite compartirla, algo que Ikea resume con una frase que conecta directamente con el consumidor: «Tiene espacio para cuatro personas porque cuantos más, mejor». No se trata solo de producto, sino de experiencia compartida.

Y aquí es donde entra el factor emocional. Esta manta no se compra solo por necesidad, sino por lo que representa: tiempo libre, planes sencillos, desconexión. Es el tipo de producto que convierte una tarde cualquiera en un plan.

Además, su precio (24,99€) juega un papel clave. Está en ese punto exacto donde no genera fricción en la compra, pero tampoco se percibe como un producto desechable. Es accesible, pero con valor.

A eso se suma un elemento decisivo: su carácter de edición limitada dentro de la colección SOLUPPGÅNG. Este tipo de lanzamientos activan un comportamiento muy concreto en el consumidor: la urgencia.

Cuando un producto es percibido como limitado, la decisión de compra se acelera. Y en el caso de Ikea, esto suele traducirse en escenas muy reconocibles: productos que desaparecen en cuestión de semanas y clientes que vuelven a tienda preguntando por ellos.

La valoración actual (5 de 5 estrellas) refuerza esa percepción. Aunque aún con pocas reseñas, es suficiente para consolidar la confianza inicial.