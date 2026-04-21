El pueblo de León que tiene una romería que reparte pan y queso y suena a dulzaina leonesa

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

En la provincia de León se celebra una romería muy particular: la Romería del Pan y del Queso, conocida también como la Romería de San Marcos o de la Virgen del Puente, que se celebra cada 25 de abril en la campa de la ermita de dicha virgen, en el municipio de Sahagún. Esta fiesta combina devoción, folclore y gastronomía, al paso del Camino de Santiago. Se ha ido convirtiendo en referente de identidad local y en atractivo para el peregrino y visitante que busca una experiencia en el León más auténtico.

¿Qué es la ‘Romería del pan y el queso'?

La Romería de San Marcos integra la memoria religiosa de la Virgen del Puente, patrona de la villa, en un entorno caminero declarado Bien de Interés Cultural y vinculado a la historia de la congregación de San Benito de Sahagún. Tras la misa en la ermita, la imagen de la Virgen sale a hombros por la pradera, entre cánticos y rezos, para luego dar paso a un ambiente festivo en el que se reúnen vecinos, familias y peregrinos.

El pan y el queso son protagonistas al mediodía, tras la ceremonia. En este momento, el Ayuntamiento reparte bollos de pan y queso a todos los asistentes, una costumbre que se ha mantenido año tras año, convirtiéndose en sello gastronómico de la jornada. Las largas colas que se han registrado en las últimas ediciones para obtener el pan y el queso reflejan la enorme acogida de la fiesta, y nadie se ha quedado sin comer.

Tradición, símbolos y gastronomía

La racional 'pan y queso' procede de la antigua práctica de los gremios de agricultores y pastores, que en la época de San Marcos se obsequiaban mutuamente sus mejores productos como muestra de amistad y confraternidad. Hoy, el Ayuntamiento mantiene ese espíritu comunitario mediante la ofrenda pública de bollos de pan acompañados de queso tierno, que se ofrece a vecinos, peregrinos y personas mayores de los centros residenciales de la localidad.

Además del pan y el queso, la jornada se completa con productos tradicionales de la tierra, además de limonada, avellanas tostadas y embutidos de la comarca. El entorno de la ermita, situado en plena llanura de Tierra de Campos, invita a comer al aire libre, prologando el ambiente festivo más allá del propio reparto.

Dulzaina, jota y Camino de Santiago

La romería se vive también al ritmo de la dulzaina leonesa y de la jota típica de Sahagún, conocida como la 'Tantáriga' o 'Tantárida', que acompaña la procesión y se repite después en la pradera. Los dulzaineros de León y otros grupos locales suelen ser protagonistas de la fiesta, completando la jornada de música tradicional y convirtiendo cada 25 de abril en una auténtica clase abierta de etnografía popular.

Dado que la ermita de la Virgen del Puente se encuentra en pleno Camino de Santiago, muchos peregrinos se incorporan a la procesión, bailan la Tantáriga y se suman al reparto del pan y el queso, lo que refuerza la proyección turística de la villa. La propia Dirección Provincial de Turismo de León y portales de ruta resaltan la ermita y la romería como un punto destacado del itinerario jacobeo, donde la devoción y la hospitalidad se mezclan con el paisaje caminero.