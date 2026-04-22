I Jornadas Profesionales de Seguridad en León
Organizada por Luna Seguridad, gratuita con plazas limitadas, tendrá lugar el 29 de abril en Espacio Vías
La provincia de León registró en 2024 más de 17.000 infracciones penales, con especial incidencia en delitos contra el patrimonio como robos con fuerza y accesos no autorizados. Una realidad que afecta directamente a viviendas, comunidades, obras, instalaciones industriales y entornos logísticos. Además, en los últimos tiempos se está detectando una oleada de robos en viviendas en León, incluso durante el día, lo que incrementa la preocupación entre vecinos y pone de manifiesto la importancia de reforzar las medidas de seguridad.
Ante este contexto, Luna Seguridad organiza las I Jornadas Profesionales de Seguridad en León, una iniciativa orientada a mostrar cómo se están resolviendo estos problemas en la práctica, más allá de la teoría o la simple exposición de equipos.
La jornada, que se celebrará el 29 de abril en Espacio Vías en horario de 09:00 a 15:00 horas, plantea un enfoque diferente: permitir a los asistentes ver cómo funcionan los sistemas de seguridad en condiciones reales y cómo se integran en distintos entornos.
No se trata únicamente de conocer tecnología, sino de entender qué soluciones son adecuadas en cada caso, cómo se implantan y qué resultados ofrecen en términos de control, prevención y operatividad.
Aplicaciones reales
Durante la sesión se trabajará con aplicaciones reales en distintos ámbitos. En comunidades y edificios, se analizarán sistemas de intrusión, videovigilancia y control de accesos para reducir robos y accesos no autorizados. En obra, se presentarán soluciones autónomas para proteger maquinaria y materiales. En logística, se abordará el control de flotas, aperturas y movimiento de activos. También se tratarán sistemas de detección de incendios y protección perimetral orientados a anticipar incidencias antes de que se produzcan.
El evento está dirigido a profesionales que intervienen en la toma de decisiones sobre seguridad: ingenierías, estudios técnicos, constructoras, administradores de fincas, empresas de mantenimiento, responsables de logística y técnicos de seguridad, así como administraciones públicas.
Uno de los objetivos principales es aportar criterio técnico y una visión práctica que permita evitar errores habituales en los proyectos, como sobredimensionar sistemas o aplicar soluciones que no se ajustan a las condiciones reales de uso.
La jornada contará con la participación de fabricantes y operadores especializados como AJAX Systems, DAHUA e INVESCON, junto con el equipo técnico de Luna Seguridad, lo que permitirá analizar los sistemas desde una perspectiva completa: diseño, integración y funcionamiento en campo. El evento cuenta con la colaboración de Caja Rural, Hispamast y otras empresas colaboradoras.
Experiencia real
Con esta iniciativa, Luna Seguridad busca trasladar al profesional una visión aplicada de la seguridad, basada en la experiencia real y en soluciones que ya están funcionando en distintos entornos. La asistencia es gratuita, las plazas limitadas y se necesita inscripción previa a través de la web www.lunagrupo.es/jornadas.
Luna Seguridad es una empresa especializada en seguridad integral, con experiencincia en el diseño, instalación e integración de intrusión, videovigilancia, control de accesos y protección contra incendios.