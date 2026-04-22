La provincia de León registró en 2024 más de 17.000 infracciones penales, con especial incidencia en delitos contra el patrimonio como robos con fuerza y accesos no autorizados. Una realidad que afecta directamente a viviendas, comunidades, obras, instalaciones industriales y entornos logísticos. Además, en los últimos tiempos se está detectando una oleada de robos en viviendas en León, incluso durante el día, lo que incrementa la preocupación entre vecinos y pone de manifiesto la importancia de reforzar las medidas de seguridad.

Ante este contexto, Luna Seguridad organiza las I Jornadas Profesionales de Seguridad en León, una iniciativa orientada a mostrar cómo se están resolviendo estos problemas en la práctica, más allá de la teoría o la simple exposición de equipos.

La jornada, que se celebrará el 29 de abril en Espacio Vías en horario de 09:00 a 15:00 horas, plantea un enfoque diferente: permitir a los asistentes ver cómo funcionan los sistemas de seguridad en condiciones reales y cómo se integran en distintos entornos.

No se trata únicamente de conocer tecnología, sino de entender qué soluciones son adecuadas en cada caso, cómo se implantan y qué resultados ofrecen en términos de control, prevención y operatividad.

Aplicaciones reales

Durante la sesión se trabajará con aplicaciones reales en distintos ámbitos. En comunidades y edificios, se analizarán sistemas de intrusión, videovigilancia y control de accesos para reducir robos y accesos no autorizados. En obra, se presentarán soluciones autónomas para proteger maquinaria y materiales. En logística, se abordará el control de flotas, aperturas y movimiento de activos. También se tratarán sistemas de detección de incendios y protección perimetral orientados a anticipar incidencias antes de que se produzcan.

El evento está dirigido a profesionales que intervienen en la toma de decisiones sobre seguridad: ingenierías, estudios técnicos, constructoras, administradores de fincas, empresas de mantenimiento, responsables de logística y técnicos de seguridad, así como administraciones públicas.

Uno de los objetivos principales es aportar criterio técnico y una visión práctica que permita evitar errores habituales en los proyectos, como sobredimensionar sistemas o aplicar soluciones que no se ajustan a las condiciones reales de uso.

La jornada contará con la participación de fabricantes y operadores especializados como AJAX Systems, DAHUA e INVESCON, junto con el equipo técnico de Luna Seguridad, lo que permitirá analizar los sistemas desde una perspectiva completa: diseño, integración y funcionamiento en campo. El evento cuenta con la colaboración de Caja Rural, Hispamast y otras empresas colaboradoras.

Experiencia real

Con esta iniciativa, Luna Seguridad busca trasladar al profesional una visión aplicada de la seguridad, basada en la experiencia real y en soluciones que ya están funcionando en distintos entornos. La asistencia es gratuita, las plazas limitadas y se necesita inscripción previa a través de la web www.lunagrupo.es/jornadas.

Luna Seguridad es una empresa especializada en seguridad integral, con experiencincia en el diseño, instalación e integración de intrusión, videovigilancia, control de accesos y protección contra incendios.

Para participar en la I Jornada de Seguridad es necesario inscribirse en www.lunagrupo.es/jornadas Dirigida a los profesionales que deciden, diseñan, ejecutan y gestionan proyectos de seguridad