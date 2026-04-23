León celebra el Día de CyL al ritmo de Omar Montes

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El aparcamiento del Palacio de Congresos y Exposiciones de León se convirtió anoche en el epicentro de la celebración del Día de CyL. Miles de personas se dieron cita en el concierto gratuito de Omar Montes. Enmarcado en la programación institucional de la Junta para fomentar el sentimiento de comunidad, el artista madrileño desplegó su particular fusión de reguetón y flamenco y logró conectar con un público mayoritariamente joven que abarrotó el recinto. La presencia de Montes en León simboliza la apuesta de la administración autonómica por grandes nombres vinculados al 23-A.