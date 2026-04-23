La carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad, en fotos
Alrededor de 200 personas han participado en la carrera y marcha solidaria celebrada en León, con salida desde la plaza de San Marcos, con motivo del Día de la Comunidad. La iniciativa, abierta a toda la ciudadanía, ha recaudado donativos voluntarios destinados a financiar los proyectos de Plena Inclusión Castilla y León
Cerca de 200 personas han participado en la carrera y marcha solidaria celebrada en León, con salida desde la plaza de San Marcos, con motivo del Día de la Comunidad. La iniciativa, abierta a toda la ciudadanía, ha recaudado donativos voluntarios destinados a financiar los proyectos de Plena Inclusión Castilla y León