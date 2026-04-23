Diario de León

La carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad, en fotos

Alrededor de 200 personas han participado en la carrera y marcha solidaria celebrada en León, con salida desde la plaza de San Marcos, con motivo del Día de la Comunidad. La iniciativa, abierta a toda la ciudadanía, ha recaudado donativos voluntarios destinados a financiar los proyectos de Plena Inclusión Castilla y León

La carrera ha recaudado donativos voluntarios destinados a financiar los proyectos de Plena Inclusión Castilla y León

La carrera ha recaudado donativos voluntarios destinados a financiar los proyectos de Plena Inclusión Castilla y LeónVirginia Moran

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Redacción
León

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Cerca de 200 personas han participado en la carrera y marcha solidaria celebrada en León, con salida desde la plaza de San Marcos, con motivo del Día de la Comunidad. La iniciativa, abierta a toda la ciudadanía, ha recaudado donativos voluntarios destinados a financiar los proyectos de Plena Inclusión Castilla y León

Virginia Moran

Carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad

Virginia Moran

Carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad

Virginia Moran

Carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad

Virginia Moran

Carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad

Virginia Moran

Carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad

Virginia Moran

Carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad

Virginia Moran

Carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad

Virginia Moran

Carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad

Virginia Moran

Carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad

Virginia Moran

Carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad

Virginia Moran

Carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad

Virginia Moran

Carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad

Virginia Moran

Carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad

Virginia Moran

Carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad

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