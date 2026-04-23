La carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad, en fotos

Cerca de 200 personas han participado en la carrera y marcha solidaria celebrada en León, con salida desde la plaza de San Marcos, con motivo del Día de la Comunidad. La iniciativa, abierta a toda la ciudadanía, ha recaudado donativos voluntarios destinados a financiar los proyectos de Plena Inclusión Castilla y León

Virginia Moran Carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad

Virginia Moran Carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad

Virginia Moran Carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad

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Virginia Moran Carrera solidaria en León por el Día de la Comunidad

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