Un largo viaje para los jubilados del Imserso de León en Palma

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El viaje del Imserso de esta semana en León se ha hecho más largo ya que el vuelo en el que tenían previsto regresar hoy a casa no ha despegado desde Palma "por razones técnicas", según apuntan desde la compañía aérea Air Nostrum.

Medio centenar de personas, la mitad de ellas de los viajes organizados por el Imserso, se quedaron en tierra, según parece, por problemas en el tren delantero del avión. Las conexiones del Aeropuerto de León son siempre de ida y vuelta, es decir, cuando un avión llega, otro vuelve a su destino. De este modo, los pasajeros, entre ellos otro grupo del Imserso, que iniciaban hoy sus viaje también se han visto afectados.

Desde la compañía señalan que todos los pasajeros "están protegidos". Por un lado, los que estaban en Palma de Mallorca han cogido ya un vuelo a Madrid y desde allí serán trasladados a León en autobús. Por otro, los que tenían previsto volar hoy hacia las Islas Baleares, han sido montados en un microbús y en varios taxis para ir a Madrid, donde pasarán la noche en un hotel, para mañana coger ya el vuelo hasta Palma de Mallorca.