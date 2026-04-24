Italia, primera escala de la Cátedra del Parlamentarismo

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Cátedra de la Universidad de León Cuna del Parlamentarismo nació con el objetivo de difundir este reconocimiento de la Unesco con una amplia visión y más allá de cualquier frontera. El primer paso en el extranjero ya se ha dado. La directora de la cátedra, Esther Seijas, ha participado en el seminario León as the cradle of Parliamentarism en la Universita Degli Studi di Napoli Federico II, en Nápoles, Italia. Seijas participó en esta cita junto a la profesora Stefania Parisi y los investigadores Roberto Ricciardelli y Vincente Grossi.

En el seminario «se expuso el marco en el que en 1188 se desarrollaron las primeras Cortes en León, bajo el impulso de Alfonso IX, la importancia de los Decreta y su anterioridad a la Carta Magna inglesa», señala la catedrática de la Universidad de León, quien añade que el debate posterio «se centró en cómo son los parlamento actuales en los estados descentralizado, especialmente en España e Italia».

Seijas concreta que el viaje a Nápoles es la primera de las actividades que lanza la cátedra a nivel internacional, pero que ya está prevista una ponencia el Congreso Internacional de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Bogotá, «que será una forma de llegar a muchos países». Todo ello, con el objetivo final «de implementar uno de los retos de la Cátedra de Parlamentarismo, divulgar el reconocimiento de León como la manifestación documental más antigua del sistema Parlamentario», señalala catedrática de la Universidad de León, Esther Seijas, tras su paso por la ciudad napolitana.