Noche de algaradas en Trobajo del Camino: vuelven a arder los contenedores

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha vuelto a sufrir ataques contra su mobiliario urbano, esta vez materializado en contenedores de uso público que han ardido de forma espectacular la pasada madrugada.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de León han acudido al lugar de los hechos alertados por las llamas, que finalmente han dejado inutilizado uno de los útiles, pasto del fuego.

No es la primera vez que se producen incidentes de estas características en el municipio. La primera impresión de los investigadores es que se trata de un ataque totalmente intencionado.

Todo ello ocurre en medio de los problemas por la recogida de residuos sólidos que afecta al municipio, que están lastrando de forma notable la economía del tercer ayuntamiento de la provincia.