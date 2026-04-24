El Ayuntamiento de León anuncia el corte de tráfico de la calle Pardo Bazán para el próximo lunes 27 de abril

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La Policía Local de León avisa del corte al tráfico en la calle Pardo Bazán con motivo de los trabajos de mejora de la red de saneamiento que realizará Aguas de León el próximo lunes 27 de abril.

El corte de vía para realizar los trabajos de saneamiento en la calle Pardo Bazán, a la altura del número 19, será de 8:00 a 15:00 horas del lunes 27 de abril.