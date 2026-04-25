La FP de salud vive una edad de oro con 200 plazas ya en HM y planes en el alfoz

La Formación Profesional (FP) sanitaria vive una edad de oro en León, al convertirse en la rama más elegida entre los 9.000 alumnos de la FP pública, sumar ya 200 plazas de la mano del Instituto de HM y estar en proyecto otras tantas en la antigua sede del Hotel Cortes de León para el curso 2027-28 tras la remodelación de las instalaciones con 1,5 millones.

Tras su apertura en septiembre de 2022, el centro de FP de HM Hospitales ha ido ganando estudiantes y dispone de una plantilla de 13 profesionales, entre equipo docente y administrativo, que gestionan cuatro titulaciones oficiales del ámbito sanitario.

La oferta educativa se divide en un Grado Medio y tres Grados Superiores. Según los datos del curso 2025-2026, la especialidad con mayor volumen de alumnos es Laboratorio Clínico y Biomédico (59), seguida de Higiene Bucodental (52), Cuidados Auxiliares de Enfermería (46) e Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (43).

Uno de los pilares de este modelo educativo es la integración de la formación en el entorno laboral. Al situarse a apenas 150 metros del Hospital HM Regla, el centro facilita la realización de prácticas tutorizadas en centros del grupo, que también incluyen HM San Francisco en la ciudad. Esta cercanía permite que los alumnos accedan directamente a una bolsa de trabajo propia, un factor clave en un sector donde la especialización técnica es cada vez más requerida por la sanidad privada.

Desde su puesta en marcha, el instituto ha titulado a más de 150 alumnos en las dos primeras promociones y este año, completará el ciclo de su tercera promoción, lo que reafirma la estabilidad de un proyecto que dispone de más de 2.000 metros cuadrados de instalaciones dedicadas exclusivamente a la formación técnica sanitaria.

Primera promoción del Instituto de FP de HM en León.DL

La sede leonesa forma parte, no obstante, de una red nacional más amplia vinculada al Grupo HM, que gestiona cada año la formación de cerca de 1.700 alumnos en toda España. Además, y según anunció el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, las pasadas Navidades en León, el grupo tiene planes para impulsar su propia instalación educativa universitaria. «Creemos en el uso de la formación y la investigación como palancas para atraer talento, y después del éxito del centro de FP que abrimos, estamos detrás de Odontología, Fisioterapia, Enfermería y Psicología con una instalación propia vinculada a la Universidad Camilo José Cela», indicó.

Así que el campus constituye un paso más de HM en su estrategia de participar en el clúster biosanitario leonés, que da empleo a 3.000 personas, al garantizar la provisión de profesionales sanitarios cualificados que son necesarios no solo para la sanidad, sino para el propio sector biotecnológico y el ámbito de la I+D+i.

Es más, aspiran a «enganchar» a estudiantes de otros países como Francia, donde la formación en Odontología posee pocas plazas. El vigor que ha demostrado el Instituto HM en estos años ha validado el potencial de León como centro receptor de estudiantes de salud. Bajo este paraguas de optimismo, el antiguo Hotel Cortes de León, el «gigante de cristal» que languidecía en la salida hacia Villaquilambre, ha comenzado tras 15 años su metamorfosis para transformar sus 8.000 m2 en un centro dual.

Los proyectos

HM, primera en CyL en 2022. El centro de FP de HM fue el primero del grupo hospitalario abierto fuera de Madrid y pionero en su modalidad en CyL, con 240 plazas para cuatro ciclos biosanitarios (grado medio de auxiliar de enfermería y superiores de higiene y salud bucodental, laboratorio médico o imagen para el diagnóstico y medicina nuclear). Se puso en marcha en 2022 en el edificio de la Escuela de Trabajo Social con los 60 primeros alumnos y este año ya cubre 200 plazas.

Enfermería en el Cortes de León. Se impartirá en el curso 2027-28, según la previsiones, tras transformar las antiguas instalaciones de cuatro estrellas y 111 habitaciones del hotel en un complejo dual que combinará la FP de la rama sanitaria con una residencia de estudiantes moderna.

Centro universitario. El grupo hospitalario HM, que integra los centros asistenciales de San Francisco y Regla, impulsa la puesta en marcha de su propio centro universitario de cuatro grados vinculados a ciencias de la salud, ya que la idea con la que trabajan es impartir Odontología, Psicología, Fisioterapia y Enfermería de la mano de la Universidad Camilo José Cela con 65 alumnos en el primer curso de Enfermería, 50 en Fisio y 40 en las otras dos ramas presencial y a distancia.