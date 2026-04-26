La lucha para que Feve llegue al centro continúa

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La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León salió un sábado más a la calle para exigir la llegada del tren de Feve a la Estación de Matallana, en el centro de la capital leonesa, y mostrar su rechazo a la propuesta del tapado de las vías. El colectivo, que plantea una solución que considera viable para devolver el tren de Feve al centro, que tendría un coste de 57 millones de euros y reabriría el servicio sin transbordos en un plazo de cuatro años, mantiene la movilizaciones que inició el pasado en enero, mientras aguarda el cumplimiento de alguno de los compromisos políticos.