La etiqueta ambiental no cuaja en el parque leonés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El envejecimiento del parque móvil en León se ha convertido en una barrera crítica para la transición ecológica. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), la provincia de León encabeza la lista de la comunidad con el mayor número de turismos sin distintivo medioambiental, sumando un total de 86.419 vehículos. Estos coches, los más contaminantes, se sitúan en el punto de mira de las restricciones de movilidad que ya empiezan a aplicarse en las ciudades de más de 50.000 habitantes.

La situación en la provincia y en la Comunidad es significativamente más grave que en el resto de España. Mientras que en el conjunto del país el porcentaje de coches sin etiqueta es del 20,3%, en Castilla y León la cifra escala hasta el 28,9%. Es decir, casi uno de cada tres vehículos que circulan por nuestras carreteras no cumple con los estándares mínimos de emisiones.

León no solo supera en volumen de coches «vetados» a Valladolid (63.828) o Burgos (54.053), sino que también muestra una implantación mucho más lenta de las tecnologías limpias. A pesar de que el número de coches eléctricos se ha multiplicado en el último lustro, su peso en León sigue siendo anecdótico. Solo 3.016 turismos en León cuentan con el distintivo azul (eléctricos o híbridos enchufables), muy por detrás de los más de 5.200 que registra Valladolid.

El parque leonés se apoya mayoritariamente en los distintivos B (amarillo) y C (verde), que aglutinan al grueso de la flota, pero que también se enfrentarán a crecientes limitaciones de acceso a los centros urbanos a corto y medio plazo.

El dato de los 86.419 vehículos sin etiqueta es especialmente preocupante ante la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Estas áreas limitan el acceso de los coches más antiguos para reducir la contaminación. Si a estos se les suman los vehículos con etiqueta B (que también encaran futuras restricciones en ciudades como Barcelona o Madrid a partir de 2028), gran parte de los conductores leoneses se verán obligados a renovar sus vehículos o a cambiar drásticamente sus hábitos de movilidad.

Aunque la tendencia es positiva —el número de coches sin etiqueta en la Comunidad ha caído un 20% en cinco años—, el ritmo en León preocupa a los expertos. Con una economía marcada por la dispersión geográfica y una población envejecida, la renovación de estos más de 86.000 turismos «sin papeles ambientales» ses un reto.