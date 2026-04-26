León necesita 200.000 ocupados más para pagar las pensiones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El gasto en las pensiones sigue al alza y en León, con una población claramente envejecida. De hecho, la provincia lidera a nivel autonómico el desembolso para estas prestaciones de casi 2,5 millones de euros, ya que la media fue de 1.360 euros mensuales para cada jubilado en 2025.

Tres de cada diez leoneses son pensionistas y el sistema genera en la provincia un déficit de 1.300 millones de euros, con lo que para equilibrar la balanza León necesitaría incorporar a cerca de 200.000 ocupados más, para que coticen a las arcas de la Seguridad Social con sus impuestos o lo que es lo mismo, los trabajadores activos deberían cotizar 7.617 euros más. Según los datos publicados por este organismo y recogidos por Ical, las pensiones contributivas en León son 141.075, lo que supone un incremento respecto al año anterior del 0,3%.

A nivel autonómico, el gasto en pensiones continuó su ascenso imparable en Castilla y León durante el ejercicio 2025 y alcanzó la cifra récord de 10.884,1 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,5% en relación al dato de 2024.

Los ingresos del sistema por cotizaciones sociales se situó, según los primeros datos publicados por la Seguridad Social del ejercicio, en los 6.639,9 millones de euros, frente a los 6.279,4 millones de 2024 (en un primer momento se cifraron en 5.217,6 millones en estas fechas y han ido sumando regulaciones, salarios reales y la actualización de bases de cotización una vez cerrado el año) impulsado por la mejora del empleo y el SMI, aunque siguió siendo totalmente insuficiente para cubrir la nómina, y el déficit alcanzó en la Comunidad, los 4.244,2 millones de euros.

En este sentido, la población ocupada se situó a la conclusión del año en las 994.923 personas, lo que supone que la aportación media al sistema fue de unos 6.664 euros. Así, para alcanzar el equilibrio entre ingresos por cotizaciones y gastos en pensiones, cada trabajador de la Comunidad tendría que haber cotizado, 4.266 euros más, hasta los 10.930.

Desde la óptica del trabajo, si se mantuviese la cotización media actual, sería necesario que el mercado laboral autonómico contase con 1.630.871 ocupados para cubrir la nómina de las pensiones, es decir, tendría que sumar 636.000 nuevos cotizantes.