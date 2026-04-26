Conchita Pérez Gómez de Tejada, histórica profesora del Padre Isla, muere a los 92 años en León

Hubo un tiempo educativo en León, años 80, por ejemplo, y un lugar, en concreto el Instituto Padre Isla, en el que el mundo se dividía entre los que eran, o habían sido, alumnos de los Pérez Gómez y los que lo iban a ser. Era afortunadamente inevitable. Una de esas suertes de las que se es consciente después. Ayer sábado falleció en León a los 92 años Conchita Pérez Gómez de Tejada, profesora de Historia, mujer de letras entre hermanos de ciencias, y uno de los nombres que elevaron el listón de la enseñanza en León desde el centro ubicado en la avenida Facultad de Veterinaria, en donde para los alumnos procedentes de esa EGB tan marchita de los colegios próximos las clases de Conchita Pérez Gómez eran un toque de atención y atracción al conocimiento.

Con exquisita e intencionada discreción dice adiós ahora un profesora que compartía vocación familiar con otros dos nombres fundamentales de la enseñanza en León. Carlos, inolvidable Charly, y José María Pérez Gómez, quien añadió además de su ingente labor como catedrático de Matemáticas una aportación clave en los estudios de astronomía en la provincia de León cuya huella aún perdura como valor de presente. Si ellos ponían a salvo, respectivamente, la Física y Química y las Matemáticas, con Conchita Pérez Gómez la Historia, el Arte, el mundo de letras era una auténtica tabla de salvación. Y un historia que continúa sumando valor en la enseñanza en bachillerato y universidad en la figura de sus sobrinos.