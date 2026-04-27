Albia «rompe» el mercado de las funerarias y abre su propio tanatorio

Donde se realizaban hasta 2020 resonancias magnéticas en Navatejera, pronto habrá salas de duelo. El Grupo Albia (filial de Santalucía) ha irrumpido en el mercado funerario local con la adecuación integral del antiguo edificio de la policlínica Santa Ana.

Este movimiento es puramente estratégico. En una provincia como León, donde el 57,9% de la población dispone de seguro de decesos (muy por encima de la media nacional del 45,6%), Albia busca crecer. Hasta ahora, la funeraria dependía del alquiler de salas a la mancomunidad pública Serfunle, pero con sus propias instalaciones, previstas para el primer semestre de 2027, la compañía podrá canalizar a sus asegurados hacia su propio centro, rompiendo el equilibrio del mercado actual.

La apertura de este nuevo tanatorio en Navatejera dobla el número de estas instalaciones mortuorias en la localidad, ya que el municipio de Villaquilambre logró, tras años de reivindicaciones, que la mancomunidad de Servicios Funerarios de León y su Alfoz donde se integra construyera uno en el Camino de los Mancebos con una inversión de un millón de euros. Aquella infraestructura, que nació en 2018 con la promesa de dar servicio a más de 20.000 habitantes, ha tenido, no obstante, escaso uso desde su apertura, y se ha convertido para muchos en un símbolo de planificación sobredimensionada.

Ahora, con la transformación de la Policlínica Santa Ana en marcha, Navatejera se prepara para un nuevo escenario. Uno donde la medicina de vanguardia que un día la puso en el mapa deja paso a la boyante y competitiva industria del adiós. León es la segunda provincia de Castilla y León con mayor tasa de aseguramiento de decesos, solo superada por Ávila (73,6%), lo que explica el interés de las grandes aseguradoras por controlar sus propios espacios de servicios funerarios.

Los trabajos, ya en ejecución y muy avanzados, consisten en adecuar de forma integral el inmueble para su uso como espacio de velatorio y despedida, cumpliendo los requisitos técnicos y funcionales del sector. Con su apertura, el mapa de instalaciones se amplía y se convertirá en el cuarto tanatorio en los municipios que integran la mancomunidad, donde ya funcionan dos centros de Serfunle (León ciudad y Navatejera) y el complejo privado Los Jardines en San Andrés, que también dispone de velatorio en Nava.

La operación se produce en un contexto de alta penetración del seguro de sepelio. Según el último informe de la patronal del sector Unespa, 259.390 personas en la provincia de León disponen de esta cobertura, el 57,9% de la población. El dato sitúa a León muy por encima también de la media autonómica (42,9%).

Santalucía, que lidera el mercado nacional de decesos con una cuota superior al 30%, da este paso por «una cuestión de rentabilidad», según el propio sector, al dejar de alquilar a precio de tarifa las salas a Serfunle, y perder parte de su beneficio en esa operación. Con las obras, mejora los márgenes por servicio y anticipa un ajuste en la competencia local, especialmente para Serfunle, cuya actividad está muy vinculada al flujo procedente de aseguradoras y, en particular, de Santalucía.

La caída de Santa Ana hace seis años se suma a un efecto dominó que comenzó con la clínica Otazú en 2013 (hoy reconvertida en residencia de mayores tras perder los conciertos con el Sacyl) y continuó con Altollano, casi en frente, en 2019, que sucumbió tras 21 años de servicio y un ERE de 97 trabajadores. La falta de convenios públicos y la concentración del sector han dejado a las históricas clínicas leonesas «diluyéndose como azucarillos».

No obstante, el sueño del emprendedor Raúl Álvarez al abrir la pionera policlínica Santa Ana no se perdió, porque HM Hospitales incorporó a sus centros la tecnología y los trabajadores de los Altos de Nava.