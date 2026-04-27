El Hospital Veterinario de León se reinventa como paritorio de yeguas del noroeste

Uno de los potros, con su madre, nacido en el Hospital Veterinario de la Universidad de León. ANGELOPEZ

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El servicio de grandes animales del Hospital Veterinario de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León se rearmó hace poco más de tres años y se ha convertido en este tiempo en uno de los referentes de este centro, que además de formar a los futuros veterinarios, sirve de apoyo al resto de los profesionales del sector y da servicio también a particulares para atender a todo tipo de animales.

La cabaña equina de la provincia ha crecido en los últimos años, con 8.000 animales adultos, entre hembras de vientre y sementales, y tras la crisis del Hospital Veterinario en 2022, el centro atiende una media de 400 caballos al año. Pese a que la cabaña leonesa se centra, fundamentalmente en la raza cárnica de hispano-bretón, el centro universitario se ha convertido en un referente más allá de la provincia porque con sus servicios da garantía a la reproducción de animales de alto valor.

La responsable del Servicio de Equinos del Hospital Veterinario, Débora Jorge Casado, explica que actualmente está «en auge» la técnica de reproducción asistida avanzada que combina la recogida de óvulos con la inyección directa de un espermatozoide en la yegua para caballos de deporte o de élite. Y aquí es donde el centro leonés coge peso «porque es una inversión muy alta para los ganaderos, a veces de 30.000 euros, y se plantean el riesgo del parto. Ellos no se la juegan y aquí se minimizan los riesgos». La inversión no es sólo económica, para crear los embriones en un laboratorio, también de tiempo, porque la gestación en las yeguas se alarga durante once meses. «Este año ya llevamos tres partos y hay otros tres previstos, porque el propietario quiere minimizar todos los riesgos porque es mucha inversión», resume Jorge Casado, para explicar que «a veces no hace falta nada o acaba en una cesárea».

Entre los clientes que optan por este servicio están los que cuentan con animales de raza árabe española, caballo de deporte, español, árabe o pura sangre inglés, que llegan desde Galicia, Asturias, Cantabria y toda Castilla y León porque el centro leonés es un referente en todo el noroeste.

En el Hospital Veterinario también cuenta con el servicio de atención a potros, porque no se han encalostrado o porque requieren otro tipo de atención. Los partos generales atendidos en lo que va de año ya superan los 40 de 2025. «El potro está atendido las 24 horas, con alimentación de sonda, con oxígeno... es una UCI, muy intensivo», relata la responsable del servicio.

Las instalaciones universitarias no cuentan con el servicio de reproducción asistida, pero en las dependencias de La Granja universitaria sí ofrecen el servicio de reproducción. «Se recibe a las yeguas para la transferencia de embriones o se saca un embrión para ponérselo a otra, y se insemina también el semen fresco o congelado», explica Débora Jorge Casado, para añadir que extraen el semen a los sementales y «se valora su calidad, se preparan las dosis y se envía para que sea inseminado».

«Hace tres años que servicio de Cirugía Equina se rearmó desde cero y ahora está creciendo, cada vez llegan más. Atender a pacientes críticos es un proyecto a largo plazo, es necesario que la gente sepa que el servicio funciona», explica su responsable, para detallar que el año pasado atendieron a 400 caballos en total. Hubo 50 inseminaciones a yeguas y se extrajo el semen de dos sementales, atendieron seis partos y a 40 neonatos críticos. «Hay que tener una continuidad en el servicio para generar esa fidelidad entre los veterinarios y los ganaderos», añade.