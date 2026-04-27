Ana del Ser, primer premio Reina Urraca de la Universidad de León: “Es un orgullo como leonesa y como mujer”

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Universidad de León celebra la fiesta de su patrón, San Isidoro, en un protocolario acto en el que la institución académica entrega por primera vez la Medalla Reina Urraca a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, por su trayectoria en la carrera judicial.

“Es un orgullo como leonesa de toda la vida, recoger este reconocimiento”, ha dicho Del Ser, para señalar que en los últimos tiempos, las mujeres “hemos dado pasos importantes en la carrera judicial y llegado a cargos orgánicos, a las más altas cotas”, ha dicho Del Ser, que se formó en la Universidad de León, donde también ejerció la docencia.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha recordado el papel de la Reina Urraca, “primera reina por derecho” en el 900 aniversario de su muerte.

La rectora, Nuria González, ha destacado que el premio se aprobó “por unanimidad” y que en el acto también se entregará la Medalla de Oro de la Universidad de León a títulos póstumo a Gerardo Villamanín Vicente, “por el legado que ha dejado en sus discípulos como profesores en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte”.

El acto de San Isidoro es el escenario en que la Universidad entrega los premios y distinciones a los alumnos de grado, máster y doctorado del curso pasado, muchos de ellos impulsados por el sector empresarial, y se inviste a los nuevos doctores de la institución académica, en una cita simbólica con cinco nuevos doctores de la, uno por cada rama de conocimiento.

De nuevo, El Albéitar se ha llenado de birretes y de una numerosa de presencia de representantes de la sociedad leonesa.