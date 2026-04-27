El sector hostelero se adapta al clima en León: el cierre de terrazas por olas de calor ya es norma en España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La realidad climática de este mes de abril de 2026 ha forzado un cambio estructural en una de las industrias más potentes de España: la hostelería. Tras semanas de temperaturas que han pulverizado récords históricos en gran parte de la península, los agentes sociales han decidido formalizar una protección que hasta ahora se aplicaba de forma ambigua. La reciente actualización del VI Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para la Hostelería (ALEH) establece por primera vez un protocolo de actuación vinculante que obliga al cese de la actividad en espacios exteriores cuando el calor suponga un peligro inminente para la integridad física del personal de servicio.

Esta medida no surge de forma aislada, sino que se fundamenta en el marco legal del Real Decreto-ley 4/2023, reforzado ahora con una aplicación específica para los camareros y personal de terrazas. La normativa dicta que, ante la activación de avisos de nivel naranja o rojo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las empresas deben evaluar los riesgos y, en caso de no poder garantizar una temperatura segura mediante métodos de refrigeración externa, proceder al cierre de las zonas de exterior. Esto implica que las emblemáticas terrazas españolas deberán quedar desiertas en las horas centrales del día bajo estas condiciones, trasladando el servicio exclusivamente a los interiores climatizados.

La implementación de este protocolo responde a una necesidad de salud pública y prevención de riesgos laborales ante veranos e incluso primaveras cada vez más severas. El Ministerio de Trabajo ha subrayado que la exposición prolongada a temperaturas que superan los 40 grados no solo es una cuestión de confort, sino un riesgo directo de golpe de calor que puede resultar fatal. Por su parte, las asociaciones empresariales han aceptado la medida bajo la premisa de buscar un equilibrio que permita la viabilidad del negocio sin comprometer la seguridad jurídica de los empleadores ante posibles incidentes de salud de sus plantillas.

A efectos prácticos, los clientes se encontrarán con una nueva señalética y procedimientos de reserva que advertirán de la posible clausura de las zonas exteriores en función de la previsión diaria. Aunque la medida ha generado debate sobre el impacto económico en las zonas turísticas, el consenso generalizado entre expertos en medicina del trabajo y sindicatos es que la adaptación es inevitable. España se sitúa así a la vanguardia europea en la protección de los trabajadores del sector servicios frente a los desafíos térmicos del cambio climático, estableciendo un precedente que otros países del sur de Europa ya estudian replicar.