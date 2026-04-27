La Diputación de León corona a los ganadores del I Concurso Provincial de Torrijas Reino de León

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La Finca Valdemora ha acogido este lunes la fase final y la entrega de premios del I Concurso Provincial de Torrijas Reino de León, una iniciativa impulsada por la Diputación de León, a través de su marca Productos de León, y la Asociación de Hostelería y Turismo de León.

Doce finalistas de un total de 38 candidaturas han competido durante la mañana ante un jurado profesional para alzarse con el triunfo en las tres categorías del certamen. Tras la deliberación, el palmarés de esta primera edición ha quedado de la siguiente manera:

Premio a la tradición: El establecimiento ganador ha sido la Pastelería Campazas, en una categoría en la que también competían Kokoro Speciality Coffe, El Nogal y el Restaurante Contracultura. El galardón ha sido entregado por el vicepresidente de la Diputación, Roberto Aller.

Premio a la escuela de hostelería: El reconocimiento ha sido para Martín Aldonza Méndez del CIFP Ciudad de León, frente a las propuestas presentadas por otros compañeros de su centro y por alumnos de la Escuela Municipal de Hostelería de León. El presidente de la Asociación de Hostelería, Óscar García, ha hecho entrega del premio.

Premio a la innovación: El vencedor ha sido La Bicicleta de Anacleta, categoría en la que concurrían el Restaurante Pablo, Duality Bar and Food y el Desván Valdeón. Ha entregado el premio el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel.

El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, ha subrayado el éxito de una convocatoria que “nace con vocación de continuidad y demuestra que ha llegado para quedarse”. Para el presidente provincial, el certamen “equilibra tradición e innovación", un camino que la institución quiere seguir impulsando ya que el empuje a la hostelería y al sector agroalimentario permite "apoyar el empleo, el medio rural y la fijación de población en nuestros pueblos".

Por su parte, el vicepresidente y responsable de Productos de León, Roberto Aller, ha puesto el foco en la excelencia de la despensa leonesa: “Detrás de cada torrija está la leche de nuestras ganaderías, la miel de nuestras montañas y el pan de nuestros obradores”. Aller ha insistido en que el sello de calidad de la provincia, Productos de León, es una herramienta de futuro, pues al usarlo “estamos apostando por la sostenibilidad y la calidad inigualable de nuestra tierra”.

Desde el sector profesional, Óscar García ha agradecido la implicación de la Diputación y ha dedicado unas palabras a los alumnos de las escuelas de hostelería, a quienes ha definido como “la cantera y el futuro inmediato de nuestro sector”. “Os necesitamos: vuestra energía, vuestra técnica y vuestra mirada nueva”, ha añadido, tras recordar el papel esencial de los productores locales, sin los cuales “la hostelería no sería lo que es”.

El evento, conducido por el profesor Jonatan Garrote y coordinado por la gerente de la Asociación de Hostelería, Paula Álvarez, ha concluido con la tradicional foto de familia con autoridades, jurado y premiados.