Renfe restablecerá el Ave Madrid-Málaga el 30 de abril con algunos "ajustes" de programación

Publicado por EFE Málaga Creado: Actualizado:

Los pasajeros que este jueves emprendían su viaje a Madrid en Ave desde la Estación de Trenes María Zambrano -con trasbordo en autobús- han valorado la reapertura de la conexión directa a partir del 30 de abril, ya que para muchos este servicio resulta "imprescindible" a nivel personal y laboral.

Entre los pasajeros que esperaban para subir al autobús, que hasta el 30 de abril será necesario para llegar a Antequera, desde donde se sigue a Madrid en Alta Velocidad, estaba Mario, un joven de Fuengirola (Málaga) que ha dicho a EFE que considera "genial" la noticia, ya que se evitará "este trayecto que quita un poquito de tiempo".

David, que toma este tren todas las semanas, ha asegurado que le "beneficia mucho" que vuelva a retomarse la alta velocidad, ya que es incómodo tardar más de cuatro horas en realizar un trayecto que antes completaban en apenas tres.

Varios viajeros han lamentado que faltaran trenes y servicios durante este corte, además con retrasos; y han reconocido que para ellos ha aumentado la sensación de cansancio y frustración.

Al menos, ahora se vuelve a tener "una forma de conectar con el resto de España", según Luisa, de la Línea de la Concepción (Cádiz).

Por su parte, Manuel, malagueño, ha destacado la "ansiedad" que le genera pensar en cómo funciona: si no va a haber trenes, si arreglan una vía y se rompe otra, o si incluso a él podría pasarle algo, aunque considera una "alegría" la recuperación de la conexión directa.

La conexión directa de Ave entre Málaga y Madrid, interrumpida desde principios de febrero, se recuperará el 30 de abril a las 12:00 horas, según ha comunicado este jueves el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

La fecha de reapertura de la conexión ferroviaria directa de alta velocidad cumplirá así con las últimas previsiones que se trasladaron a mediados de marzo, que apuntaban a su restablecimiento a finales de abril.

La línea de alta velocidad quedó cortada el 4 de febrero a la altura de Álora (Málaga), debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias que azotaron la provincia de Málaga, que ocasionaron un desprendimiento de tierras y el colapso de un muro de contención.