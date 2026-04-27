El cielo se rompe sobre León: una tormenta eléctrica anega la capital

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La tarde de este lunes en León ha quedado marcada por la fuerza de la naturaleza. Lo que comenzó como un cielo encapotado típico de la primavera se transformó en cuestión de minutos en un espectáculo sonoro y visual sobrecogedor. Los leoneses han sido testigos de una sucesión de truenos constantes que, sin apenas descanso entre uno y otro, hacían vibrar los cristales de las viviendas y silenciaban el tráfico habitual del centro de la ciudad.

La descarga pluvial no se quedó atrás en intensidad. Una tromba de agua abundante cayó sobre el asfalto con una violencia poco común, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros y convirtiendo las principales avenidas en auténticos ríos improvisados. El alcantarillado, desbordado por el volumen repentino de líquido, sufrió para dar salida a una precipitación que parecía no tener fin, obligando a los peatones a buscar refugio bajo los soportales de la Calle Ancha y a los conductores a detener sus vehículos ante la imposibilidad de circular con seguridad.

A medida que avanzaba la tarde, la actividad eléctrica se mantuvo en niveles máximos, con rayos que iluminaban el horizonte de la Catedral y el Musac de forma intermitente. Los servicios de emergencia se han mantenido en alerta constante para atender pequeñas inundaciones en garajes y sótanos, así como para gestionar el tráfico en los puntos más críticos de la capital. Aunque la tormenta ha comenzado a remitir al caer el sol, el estruendo persistente de los truenos quedará en la memoria de los vecinos como uno de los episodios meteorológicos más intensos de esta temporada.