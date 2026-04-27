La Virgen del Camino, bajo el asedio del granizo y los truenos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La localidad de La Virgen del Camino ha vivido hoy una de las jornadas meteorológicas más intensas de lo que va de año. Lo que comenzó como una tarde gris y bochornosa se transformó en cuestión de minutos en un espectáculo dantesco de truenos y relámpagos que sobrecogió a los vecinos. El estruendo constante de la actividad eléctrica precedió a una descarga de granizo que cubrió de blanco las calles principales y los accesos al Santuario en un abrir y cerrar de ojos.

La violencia del temporal obligó a los conductores que circulaban por la zona a detener sus vehículos en los márgenes de la carretera ante la nula visibilidad y el riesgo de sufrir daños en las lunas. El tamaño del granizo, que en algunos momentos alcanzó el diámetro de una moneda, impactó con fuerza contra tejados y persianas, provocando un ruido ensordecedor que se mezclaba con el eco de los truenos sobre la meseta leonesa. Muchos comercios locales se vieron forzados a bajar el cierre para evitar la entrada de agua ante la incapacidad de los imbornales para drenar la acumulación de hielo y lluvia.

Los servicios de emergencia y la policía local han tenido que intervenir en varios puntos del municipio debido a pequeñas inundaciones en sótanos y la caída de algunas ramas de árboles que no soportaron el peso del pedrisco y la fuerza del viento. Aunque la tormenta ha perdido intensidad con el paso de las horas, las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos por los restos de hielo acumulados en el asfalto. Por ahora, los vecinos se afanan en limpiar las entradas de sus viviendas mientras miran de reojo a un cielo que sigue amenazando con nuevos focos eléctricos.