León contiene el desempleo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Castilla y León comenzó el primer trimestre de 2026 con una subida del número de desempleados del 3,9 por ciento, con 3.900 parados más, en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que deja la cifra total en 102.400 personas. Esta incremento contrasta con la rebaja nacional, que fue del 2,89 por ciento, con 80.600 personas menos, hasta los 2,7 millones de parados, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por la Agencia Ical.

En comparación con el trimestre anterior, el desempleo se elevó un 6,57 por ciento en Castilla y León, al sumar 6.300 parados, mientras en el conjunto del país, el aumento fue del 9,34 por ciento, con 231.500 trabajadores más sin empleo. Con estas cifras, la tasa de paro en la Comunidad se sitúa en el 9,04 por ciento, algo más de punto y medio que la media nacional (1,79 por ciento).

Si se analizan los datos absolutos por autonomías, el desempleo experimentó en relación al primer trimestre de 2025 la mayor bajada en Andalucía (47.500), pero en términos relativos fue en Extremadura, con una caída del 19,29 por ciento. Sin embargo, el mayor incremento se produjo en Cataluña (59.200 más) y, en porcentaje, en Navarra, con un 23,05por ciento más.

Por lo que respecta a la ocupación, en Castilla y León descendió en el primer trimestre del año en 3.300 personas, es decir, un 0,32 por ciento, con lo que cifra global se sitúa ligeramente por encima del millón de ocupados (1.030.200 personas). A nivel nacional el número de ocupados subió en 527.600 personas, un 2,4 por ciento, hasta los 22,2 millones.

600 activos más

En cuanto a los activos, Castilla y León ganó 600 personas, un 0,05 por ciento más en comparación con el mismo trimestre del año anterior, hasta los 1.132.600 personas. En España, los activos aumentan en 447.000 personas (1,82 por ciento), hasta los 25.001.600 personas.

Con respecto al pasado trimestre, en Castilla y León el número de activos disminuyó en 16.100 personas (-1,41 por ciento), a la contra de la media nacional, cuya población activa aumentó en 61.200 personas (0,25 por ciento).

Por su parte, la tasa de actividad se situó en Castilla y León en 53,51 por ciento (58,86 en España), la segunda más baja del país, solo por detrás de Asturias (52,02 por ciento). La comunidad con una mayor tasa de ocupación fue Madrid (63,29 por ciento).

Evolución provincial

Por lo que respecta a la evolución interanual del paro, únicamente disminuyó en tres provincias. Así, lo hizo un 22,7 por ciento en León, hasta los 16.600 parados; Zamora, con el 15,96 por ciento y 1.500 parados menos; y Palencia, con el 15,38 por ciento y 1.000 menos.

Por contra, creció un 51,35 por ciento en Segovia, con 1.900 menos (hasta los 5.600); un 41,82 por ciento en Salamanca, con 4.600 menos (hasta los 15.600); Soria con un 17,65 por ciento, con 600 más (hasta los 4.000); Valladolid, con el 14,04 por ciento, con 3.300 más (hasta los 26.800); Ávila, con el 7,14 por ciento y 400 más (hasta los 6.000); y Burgos, con el 3,62 por ciento y 500 más (hasta los 14.300).

Con estas cifras, la tasa de paro se situó en el 8,46 en León; 10,25 en Zamora; Valladolid (10,25), Soria (9,34), Salamanca (10,06), Burgos (8,09), Palencia (7,45), Ávila (8,58) y Segovia (7,03).

Por su parte, el número de activos disminuyó, en términos interanuales, un 2,91 por ciento en Soria, hasta los 43.300; un 2,6 por ciento en Valladolid, con 261.600; un 1.01 por ciento en Burgos, con 176.300; y un 0,78 por ciento en Zamora, con 76.600. Por contra, aumentaron un 4,15 por ciento en Ávila, hasta totalizar 70.300 activos; un 0,31 por ciento León, hasta totalizar 195.800; un 3,22 por ciento en Palencia hasta los 73.800; un 2,11 por ciento en Salamanca hasta 155.000; y un 2,84 por ciento en Segovia, hasta los 79.800.

Finalmente, en relación a los ocupados, durante el primer trimestre de 2026, en valores absolutos, Valladolid se posicionó a la cabeza, con 234.800; seguida de León, con 179.200; Burgos, con 162.100; Salamanca, con 139.400; Segovia, con 74.200; Zamora, con 68.600; Palencia, 68.300; Ávila, 64.300; y Soria, 39.300.