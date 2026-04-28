El Parque Tecnológico, Incibe, Juzgados y el centro de León, a ciegas por el 'apagón' de Movistar

Lo que parecía una jornada de trabajo habitual en León se ha convertido en un recordatorio de nuestra absoluta dependencia tecnológica. A las 10.30 horas, una caída masiva en la red de Movistar ha dejado en "fuera de juego" a miles de usuarios, afectando tanto a conexiones de fibra fija como a la red móvil en diversos puntos de la provincia.

El corazón de la innovación leonesa ha sido uno de los puntos más castigados. Según fuentes directas, el servicio de internet cayó por completo en el Parque Tecnológico de León, afectando a las empresas allí instaladas.

La situación ha dejado escenas casi analógicas: trabajadores sin acceso a servidores y una cobertura móvil bajo mínimos que impedía incluso las comunicaciones más básicas. La incidencia ha llegado hasta lo cotidiano: en la cafetería del recinto ha sido imposible realizar pagos con datáfono, obligando a los clientes a tirar de efectivo o esperar a la recuperación del servicio. Aunque la caída principal ha durado una hora, el impacto en la productividad de las tecnológicas ha sido total durante ese tramo horario.

La paradoja de la jornada se ha vivido en el Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad). El centro de referencia nacional para la seguridad digital se ha visto paralizado por la ausencia de conexión, una circunstancia curiosa que subraya la vulnerabilidad de las infraestructuras incluso para los gigantes del sector.

Pero no han sido los únicos. La actividad en diversos centros educativos, en los Juzgados (de 10.15 a 12.15 horas) y en las calles céntricas de León, como Independencia, también se ha detenido en seco. A nivel provincial, usuarios de Villaquilambre, Santa María del Páramo y otras zonas del sur de León han reportado problemas intermitentes que se han ido solventando a lo largo de la mañana.

Esta caída de Movistar se produce, casualmente, cuando se cumple un año del histórico apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, aquel "cero absoluto" que dejó a la península ibérica sin luz durante gran parte del día. Aunque lo de hoy ha sido un fallo de telecomunicaciones y no de suministro energético, el malestar entre los leoneses ha sido patente ante la fragilidad de las redes en un día ya de por sí señalado en el calendario.

Por el momento, la operadora no ha detallado el origen técnico de la avería, aunque el servicio se considera restablecido en su práctica totalidad tras el tenso paréntesis vivido a media mañana.

«Fuentes de Recursos Humanos de Movistar señalaron que se trata de una incidencia técnica y que ampliarán la información en cuanto dispongan de todos los datos.