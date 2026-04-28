Puente de Mayo 2026: Calendario de festivos, comunidades con descanso y cómo queda el 2 de mayo en Madrid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El mes de mayo arranca este año con una configuración de calendario que invita al descanso en todo el país. Al caer el 1 de mayo (Fiesta del Trabajo) en viernes, se genera de forma automática un puente de tres días para la inmensa mayoría de los trabajadores en España. A diferencia de otros años, donde la movilidad de los festivos depende de las decisiones de cada Gobierno regional, en 2026 la estructura del calendario nacional facilita un respiro común desde el viernes 1 hasta el domingo 3 de mayo.

En la Comunidad de Madrid, la situación presenta una particularidad importante. El 2 de mayo, Día de la Comunidad, cae este año en sábado. A pesar de las consultas habituales sobre si este festivo regional se trasladaría al lunes 4 para prolongar el descanso, el calendario oficial aprobado por el Ejecutivo autonómico ha mantenido la fecha en el sábado. Esto significa que, aunque es un día festivo a efectos legales y administrativos en la región, no se traduce en un día laborable menos para quienes ya libran habitualmente los fines de semana, dejando el puente madrileño con la misma duración de tres días que en el resto del territorio nacional.

Mapa de festivos por comunidades

Aunque el puente de tres días es la norma general para este inicio de mes, el panorama de días no laborables presenta las siguientes claves:

Toda España: El viernes 1 de mayo es festivo nacional "no sustituible", por lo que es inhábil en las 17 comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla.

Comunidad de Madrid: Es la única región donde el sábado 2 de mayo también es festivo oficial. Aunque no hay traslado al lunes, los sectores que operan en sábados (como el comercio o la hostelería) sí verán afectada su jornada por esta festividad regional.

Sin "macropuente": Al no haberse movido el festivo de Madrid ni existir otros festivos autonómicos el lunes 4 de mayo en otras regiones, el concepto de "macropuente" de cuatro días desaparece este año del calendario de mayo.

Impacto en la movilidad y servicios

La Dirección General de Tráfico (DGT) y los principales operadores de transporte ya han reforzado sus servicios ante la previsión de un alto volumen de desplazamientos. Al ser un puente uniforme en toda España, se espera que las salidas desde las grandes capitales comiencen de forma escalonada desde la tarde del jueves 30 de abril. Los destinos de proximidad y las zonas costeras son, según las agencias de viajes, los grandes beneficiados de este fin de semana largo que marca, tradicionalmente, el preludio de la temporada estival.

En cuanto al comercio, se recomienda consultar los horarios específicos de cada gran superficie y zona comercial, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde la coincidencia de dos festivos seguidos (viernes y sábado) podría alterar la apertura habitual de establecimientos, aunque la normativa de libertad de horarios suele permitir la apertura de los principales centros comerciales en fechas señaladas.